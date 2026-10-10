國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

交通部公路局為因應雙十國慶連假及台東國慶焰火活動，啟動115年台東地區國慶連續假期疏運措施，並在官網公布交通疏運示意圖，提供民眾掌握前往焰火觀賞地點的交通資訊。不過，有眼尖網友發現，示意圖中志航基地上方竟出現一架疑似中共殲-10戰機的圖示，與我國空軍現役戰機外觀不符，引發網路熱議。公路局坦承是人員誤植圖片，已將圖示撤下，並表示未來製作相關圖資時會更加留意。

網友指出，公路局製作的疏運地圖原是提供民眾辨識道路及交通動線使用，沒想到在台東志航基地上方，卻出現外觀疑似中共殲-10戰機的軍機圖示，讓人看了相當錯愕。有網友直言，國慶期間推出的官方交通資訊竟放上敵對軍機，「實在很扯、很離譜」，質疑製圖過程是否過於草率，甚至猜測是不是為了方便，直接從網路抓取圖片，沒有進一步查核。

熟悉軍事裝備的軍迷也表示，從圖示外觀判斷，這架戰機具有明顯的「鴨翼」構型；我國現役戰機並沒有這類前翼設計，整體外型則與中國大陸殲-10戰機相近，因此認為圖示應是誤用了外國軍機圖片。相關說法也讓不少網友質疑，政府機關製作公開資訊時，即使只是用來裝飾或標示位置的示意圖，仍應確認圖片內容是否適當，避免因不精確的圖像造成誤解。

公路局表示，經查是製作人員誤植圖片，發現後已於稍早將相關圖示撤下。公路局並表示，相關疏運資訊主要是為了讓民眾在國慶連假期間掌握道路交通及活動周邊動線，後續製作公路交通示意圖時，會更加注意圖片選用及內容細節，避免類似錯置情形再次發生。

公路局原規畫配合台東國慶焰火活動進行交通疏運，並提醒民眾留意周邊道路管制及替代道路資訊。依公路局公布的疏運措施，10月10日晚間6時30分至9時，台11線中華大橋將配合活動實施封閉管制，車輛須改行駛台11乙線（台東大橋）等替代道路，並呼籲民眾多利用接駁車前往會場。

國慶活動交通資訊攸關民眾行程安排，示意圖雖非軍事識別資料，仍是政府對外發布的公共資訊。此次軍機圖示誤植，除引發討論，也提醒相關單位，製作地圖及宣導圖卡時，應兼顧資訊正確性與圖片適切性，並在發布前做好基本檢視，避免原本為便利民眾的疏運資訊，反而因細節疏漏引發不必要的爭議。