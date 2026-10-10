賴總統國慶演說背景：「山巔之城」建造在經濟護國群山之上

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，以「台灣 山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說。有關演說背景，府方人士說明，題目揭示的三大核心意象，不僅是對國家未來的期許，更是賴總統向全民與國際社會提出的「民主治理承諾」。

對於演說中提到「勇敢自信地打造山巔之城」，府方人士解釋，這是一個具體的民主治理概念。台灣走過一黨專政與威權體制，如今已成為印太第一島鏈上亞洲民主的燈塔。這座「山巔之城」是建構在半導體、資通訊（ICT）、AI、矽光子、量子科技與生醫科技等「經濟護國群山」之上。

然而，賴總統特別強調，這座城鎮「最穩固的地基」並非冷冰冰的經濟數字，而是「人民的生活」。包含勞工待遇的提升、家庭負擔的減輕，以及長輩是否得到妥善照顧。

府方人士指出，因此，政府將透過加薪、減稅、增福利、少負擔等務實治理，讓每個國人站得更穩、過得更好。簡言之，「山巔之城」指的就是以民主制度，打造繁榮經濟的「福利國家」。

至於演說中引用聖經馬太福音中「地上的鹽，天上的光」之意象，府方人士說明，總統藉此提出了超越經濟數字與外交處境的元首級大哉問：「台灣要成為什麼樣的國家？願為世界承擔什麼責任？」

府方人士表示，「地上的鹽」代表民主與防衛力量： 鹽具備調和與保存的作用。台灣身處第一島鏈，面對威權擴張的壓力，始終堅持自由制度，宛如對抗威權的「民主防腐劑」。

對外，台灣以自我防衛力量維護印太和平；對內，面對年底即將到來的選舉，總統也呼籲政黨之間縱有競爭與分歧，仍須尊重彼此、維持憲政體制，團結守護國家。

府方人士也說，「天上的光」代表科技創新與全球貢獻：光能指引方向。台灣將從半導體與AI產業的優勢出發，帶動百工百業成長，照亮世界。此外，這道光也延伸至性別平權，以及醫療、農業、能源與教育等領域的國際合作，具體實踐「Taiwan can help」的全球責任。

府方人士強調，原本帶有宗教色彩的詞彙，在此被轉化為可受公共檢視的治理承諾——「城有多高、光有多亮，最終都要回到人民過得好不好、民主有無持續帶來希望。」

府方人士補充道，「山巔之城（City on a Hill）」一詞在國際政治上有著深厚的歷史脈絡。

從1630年清教徒領袖溫斯洛普（John Winthrop）以此提醒移民共同體須承擔公共責任，到1961年美國民主黨籍總統甘迺迪（JFK）、1989年共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan），都曾以此描繪國家作為「世界自由燈塔」的願景。

府方人士說，今年適逢美國建國將滿250年，台灣也迎來總統直選30年，兩國在民主追求上有著共享的價值。賴總統藉由這個具國際識別度的語言，不僅與世界接軌，更向國際社會清楚擘畫了台灣的國家定位。

賴總統以此演說清楚宣示了他的執政目標：將為下一個30年的台灣，留下更堅實的基礎與更有力的競爭優勢，讓下一代的台灣人能夠站得更穩、走得更遠。