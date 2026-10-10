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國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

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圖輯／國慶大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國慶大會今天上午登場，三軍儀隊展現高超操槍技術。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，三軍儀隊展現高超操槍技術。記者曾原信／攝影

中華民國115年國慶大會上午於總統府前舉行，今年主題訂為「中華民國生日快樂」，主視覺雙十圖形以晶片矩陣概念構成，本次亮點除了三軍儀隊、巨幅國旗吊掛等節目，本次也新增空勤總隊現場模擬吊掛救援，吸引民眾關注。

國慶大會上午登場，空軍兩架C-130以及P3C反潛機飛過會場。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，空軍兩架C-130以及P3C反潛機飛過會場。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，結束時立法院長韓國瑜（左）與賴清德總統（右）握手致意。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，結束時立法院長韓國瑜（左）與賴清德總統（右）握手致意。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，國立體育大學帶來表演，結合棒球及傳統舞龍。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，國立體育大學帶來表演，結合棒球及傳統舞龍。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，海巡署特勤隊於遊行隊伍中乘坐橡皮艇全副武裝通過觀禮台。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，海巡署特勤隊於遊行隊伍中乘坐橡皮艇全副武裝通過觀禮台。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）出席，韓國瑜夫人（左一）李佳芬、賴清德夫人吳玫如（右二）一同出席。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右一）、立法院長韓國瑜（左二）出席，韓國瑜夫人（左一）李佳芬、賴清德夫人吳玫如（右二）一同出席。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，國立體育大學帶來表演，田徑員全力跑過會場。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，國立體育大學帶來表演，田徑員全力跑過會場。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，賴清德總統出席致詞，強調台灣應打造「山巔之城」。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，賴清德總統出席致詞，強調台灣應打造「山巔之城」。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹<a href='/search/tagging/2/直升機' rel='直升機' data-rel='/2/109776' class='tag'><strong>直升機</strong></a>現場模擬吊掛救援，民眾比讚支持。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹直升機現場模擬吊掛救援，民眾比讚支持。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹直升機現場模擬吊掛救援。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹直升機現場模擬吊掛救援。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，立法院長韓國瑜脫稿批評行政院不副署立法院三讀通過的法律。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，立法院長韓國瑜脫稿批評行政院不副署立法院三讀通過的法律。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，巨幅國旗由陸軍CH-47直升機懸吊飛過會場，與國軍官兵剛毅神情相互呼應。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，巨幅國旗由陸軍CH-47直升機懸吊飛過會場，與國軍官兵剛毅神情相互呼應。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，兩位時代力量的前任、現任黨主席王婉諭（右）及黃國昌（左）同台，王婉諭衣服上寫著「莫忘初衷」。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，兩位時代力量的前任、現任黨主席王婉諭（右）及黃國昌（左）同台，王婉諭衣服上寫著「莫忘初衷」。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，陸軍黑鷹直升機飛過會場。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，陸軍黑鷹直升機飛過會場。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，典禮在雷虎小組彩煙飛過總統府畫下句點。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，典禮在雷虎小組彩煙飛過總統府畫下句點。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，警政署維安特勤全副武裝通過觀禮台。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，警政署維安特勤全副武裝通過觀禮台。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，前總統陳水扁（左）、前副總統呂秀蓮（右）出席觀禮。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，前總統陳水扁（左）、前副總統呂秀蓮（右）出席觀禮。記者曾原信／攝影

國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹直升機現場模擬吊掛救援。記者曾原信／攝影
國慶大會上午登場，空勤總隊黑黑鷹直升機現場模擬吊掛救援。記者曾原信／攝影

國慶大會今天上午登場，三軍儀隊整齊劃一步入會場。記者曾原信／攝影
國慶大會今天上午登場，三軍儀隊整齊劃一步入會場。記者曾原信／攝影

國慶 直升機 國旗 空勤總隊

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