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批賴總統切割建國脈絡 陳以信：國慶非喊加油就能跳過115年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今上午出席在總統府府前廣場舉行的國慶大會，並發表演說。記者曾原信／攝影
賴清德總統今上午出席在總統府府前廣場舉行的國慶大會，並發表演說。記者曾原信／攝影

針對賴清德總統今日發表國慶演說，國民黨文傳會主委陳以信表示，賴總統口口聲聲慶祝中華民國國慶，卻連「中華民國115年」都說不出口，整篇演說雖然兩度提到中華民國，卻對中華民國1912年建國、北伐統一、領導對日抗戰，直到1949年政府播遷來台前的歷史隻字未提，賴總統一方面警告中共「絕不容許扭曲二戰歷史」，卻不提中華民國領導對日抗戰、與美國並肩作戰的歷史事實。

陳以信表示，中華民國不是1949年才憑空出現，更不是1996年總統直選才突然誕生。從孫中山革命、1912年建國、北伐統一、八年抗戰，到政府遷台後的土地改革、十大建設與民主改革，115年歷史一脈相承，豈能任意切割？尤其二戰期間，與盟國並肩作戰的是中華民國，賴總統若連這段歷史都不願正面講述，又如何向國際社會捍衛中華民國的歷史地位？

陳以信表示，相較之下，國民黨今天在高雄左營果貿社區舉辦國慶升旗典禮，黨主席鄭麗文與立法院前院長王金平都大談中華民國歷史。王金平從辛亥革命、孫中山建國、北伐統一，談到中華民國115年的歷史傳承。鄭麗文則從土地改革、加工出口區、十大建設，談到台灣經濟奇蹟。兩人不只慶祝中華民國生日，更清楚說明中華民國從何而來、如何走到今天。

陳以信強調，國慶不是只喊一句中華民國加油，就能跳過115年的建國歷史。更不是嘴上反對中共扭曲二戰歷史，自己卻讓中華民國的抗戰貢獻從演說中消失。賴總統可以選擇不談歷史，但不能一邊要求別人尊重歷史，一邊在自己的國慶演說中忽略歷史。

陳以信直言，「自己都不願講清楚中華民國的二戰歷史，憑什麼要求別人不能扭曲？這正是賴清德今年國慶演說最大的歷史謬誤。」

國慶 陳以信 賴總統

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