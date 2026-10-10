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盧秀燕國慶日提「5個堅持」 黃健豪解讀：卸任市長後假期不會太長

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）提出「5個堅持」，盧的子弟兵、立委黃健豪（左三）解讀，盧卸任市長後的假期「可能不會太長」。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）提出「5個堅持」，盧的子弟兵、立委黃健豪（左三）解讀，盧卸任市長後的假期「可能不會太長」。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天在國慶升旗典禮上提出「5個堅持」，堅持中華民國、守護憲法、民主自由、民生優先、區域穩定，並表示無論在哪個職位都會堅定不移。台中立委黃健豪解讀，盧這次談話內容不設限於地方市政，可能意味著她年底卸任市長後，假期不會太長。

黃健豪在臉書發文表示，今天參與盧秀燕最後一次主持的台中市國慶升旗典禮，盧不只回顧市政，也強調個人特質，最後用「5個堅持」作結，闡述了一個政治人物對國家忠誠的方法論。

黃健豪解釋，盧秀燕從「市長換人、空氣換新」的競選承諾說起，強調政治人物須重視承諾，並細數各項建設與便民政策，引出執政理念「家和萬事興」；盧明確表達，過去8年雖然得到過半民意支持，政治手段上還是以合作為主，而非對抗甚至剷除異己。

黃健豪認為，這讓人想起賴清德總統，不只在擔任台南市長時期跟議會對抗、246天拒絕進入議會，當上總統後更是試圖用大罷免剷除在野黨立委，如今不副署、不執行，創下憲政惡例；有人喜歡強勢的統治者，但目前看起來，多數台中人喜歡能夠溝通的領導人。

黃健豪繼續分析盧秀燕說的「5個堅持」，國家、憲法、民主自由都是憲政層次，民主是憲法的防腐劑，而憲法能被忠誠執行，國家才會穩定強盛；民生優先是政府的責任，區域穩定兩岸和平則是多數國民的最大公約數，既呼應「堅持中華民國」的首要目標，也強調台海安全保證國家持續繁榮。

黃健豪指出，盧秀燕從省議員、立法委員到台中市長，經歷多次中華民國憲政變革和國際事件，如精省、立委選舉改制、新冠肺炎、烏俄戰爭與美伊戰爭、中美貿易戰等等；她今天以市長身分出席國慶升旗，談話內容不再限於市政，而是向民眾總結個人政治風格與對國家的期待。

黃健豪語帶玄機表示，盧秀燕再過2個月就卸任市長，將會得到一個可能很長也很短的休息時間；那句「不管職位如何改變，5個堅持是堅定不移的信念」，雖然沒有證實或透露任何事情，但他覺得，既然要堅持，盧秀燕的假期可能不會太長。

國慶 黃健豪 盧秀燕

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