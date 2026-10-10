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評賴總統國慶美中台論述 黃奎博：應管理風險 不宜再說空話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華民國115年國慶大會，賴清德總統講話。記者林伯東／攝影
中華民國115年國慶大會，賴清德總統講話。記者林伯東／攝影

針對賴清德總統今日國慶談話，提及兩岸、美中關係等，學者表示，面對美陸戰略對話管理競爭，賴政府不應再說空話，須同時管理對美、對陸關係以降低風險。政府一方面對美輸誠，另一方面推「務實台獨」升高風險，並放棄中華民國在二次世界大戰的話語權，恐削弱台灣利基。

賴總統今日表示，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

賴總統說，持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

賴總統也說，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但也須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化。

政治大學外交系教授黃奎博表示，面對美陸以愈來愈密切的戰略對話以管理競爭、降低風險，賴政府不宜再說空話，應透過同時管理對美、對陸關係，以降低自身在區域的風險。

黃奎博認為，如果一方面對美國用半導體、軍購等輸誠交心卻不可得，另一方面又採「務實台獨工作者」的觀點升高兩岸關係的風險，也應將相關風險告知民眾，而不是以自認站在道德制高點，就會在國際上得道多助。

黃奎博指出，民進黨蔡、賴政府逐漸放棄中華民國在二次世界大戰的話語權，甚至傾向於以1949年以後的台澎金馬當作談論中華民國的起點，自然在美陸關係中，少了一個可以切入並強調自己貢獻的一些有利事實。

國慶 黃奎博 美中台 賴清德

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