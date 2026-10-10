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批賴總統不誠實面對問題 黃國昌：以山巔之城為目標 未見山腳人民痛苦

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

針對賴清德總統115年國慶演說，民眾黨主席黃國昌表示，非常失望，這是一場不願誠實面對問題的總統國慶演說。賴總統不提大惡罷、抹紅獵巫民眾；用冰冷數字進行政治宣傳，卻不提貧富差距、傳產困境。以山巔之城為目標的總統，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。

黃國昌表示，賴總統以滿滿的口號與華麗的辭藻，企圖掩飾國家目前面臨的真正問題，對於民眾黨日前所提出的六大建言，則是徹底充耳不聞，賴總統再一次展現權力的傲慢。

黃國昌指出，演說提到「全民團結一心」、「讓我們團結一起」，卻不敢面對執政黨發動大惡罷、民進黨立委帶頭抹紅獵巫民眾的惡行惡狀，正是破壞團結的元兇。連面對問題的勇氣都沒有的總統，如何奢談團結全國人民？

黃國昌說，一如預期，賴總統仍用冰冷的數字在進行政治宣傳，「經濟成長率突破11%」、「股市站上4萬9千點」，勞工薪資被通膨所吞沒、日益嚴重的貧富差距、傳統產業的困境，則是隻字未提。以山巔之城為目標的總統，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。

黃國昌批評，最令人憤怒的是，賴總統竟然還敢說「即使意見不同，我們仍然尊重彼此，相信制度」，帶頭破壞民主憲政的，不正是賴總統與行政院長卓榮泰嗎？賴總統絕口不提國會三讀的法律不公布、不執行、不副署對民主造成的嚴重傷害，只敢說「總統的權力，來自人民的託付」，但他要提醒賴總統，人民托付的權力，從來就不是用來濫用搞獨裁。

黃國昌指出，年輕世代關心的社宅興建，隻字未提；人民高度不滿的司法，同樣隻字未提。無法聽進人民心聲的總統，只沉浸在自己幻想中的國度，這已經不是用「自我感覺良好」足以形容。

黃國昌表示，在今天的國慶，誠心希望中華民國生日快樂、台灣越來越好；也希望賴總統誠實面對問題、重新團結人民。遺憾的是，賴總統的國慶演說，讓人非常失望。

國慶 黃國昌 賴清德 貧富差距

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