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卓揆未及回應韓國瑜質疑不副署 政院代答：不應汙名化憲政機制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院長韓國於今天在國慶大會致詞中，質疑大罷免及政院不副署法案。行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而污名化憲政機制。記者林伯東／攝影
立法院長韓國於今天在國慶大會致詞中，質疑大罷免及政院不副署法案。行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而污名化憲政機制。記者林伯東／攝影

立法院長韓國於今天在國慶大會致詞中，質疑大罷免及政院不副署法案。行政院長卓榮泰被媒體追問，不過被隨行人員帶離並未具體回應，行政院發言人李慧芝則表示，行政、立法兩院都是憲政機關，不應為政治攻防而汙名化憲政機制。

立法院長韓國瑜以國慶大會主席身分致詞時，質疑大罷免非民主而是政治獵殺，並質疑行政院長不副署法案，會變成憲法課堂的負面教材，喊話賴總統「台灣民主絕不能被全世界認為是『假民主，真獨裁』」。

閣揆卓榮泰在國慶大會結束時，一度被記者包圍追問對於韓國瑜的說法，會不會覺得委屈？卓揆僅回應「今天是國慶大會，大家都很高興....」話語未落，便被隨行人員包圍並推擠媒體帶離，未再進一步說明。

國慶大會結束前，行政院即由發言人李慧芝表示，憲法第37條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。行政院依憲法行使副署權，也肩負守護憲法、維護憲政秩序的責任。

李慧芝指出，過去不副署的八案，有三案（廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法修正案）不副署，是為防止黨政軍介入媒體，確保黨政軍投資媒體業者之限制及監理具有一致性規範，避免執法爭議；有兩案是違憲為特定個案修法（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、國軍老舊眷村改建條例修正案），修法內容已違反大法官釋憲；有兩案（財劃法修正案、台灣兒少成長及未來帳戶條例）是侵害行政院預算權、違反憲法權力分立原則；還有一案（立法院組織法修法）則是企圖將詐領助理費除罪化，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞。

李慧芝強調，行政院尊重立法院的職權，但當修法已經悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政的守護者，必須被動防衛，以維護憲法所建立的權力分立與制衡機制，守護國家的自由民主憲政秩序。

國慶 韓國瑜 卓榮泰 憲政

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