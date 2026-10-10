批韓國瑜國慶致詞「大脫稿」 林楚茵：把國家慶典當個人政治秀場

立法院長韓國瑜今在國慶大會致詞稿引發討論，民進黨發言人、立委林楚茵批，韓原致詞稿寫「把國家的利益、把人民的福祉放在政黨之上」，上台後卻「大脫稿」，從大罷免談到行政院不副署，甚至提及「假民主、真獨裁」，質疑當著國際外賓的面，把國家慶典當成個人政治秀場。

林楚茵表示，今天是中華民國115歲生日，是全民共同慶祝的日子，韓國瑜口口聲聲喊「民主萬歲」，致詞卻談及大罷免、行政院不副署等政治議題。她批評，「國家慶典不是韓國瑜的私人秀場」，韓國瑜把國家慶典當作政治鬥爭舞台。

林楚茵以賴清德總統國慶致詞做對比，指出賴說「政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣，不應因此被分割。」無論政治立場如何，都立足在同一個台灣，共同承擔讓國家更安全、人民生活更美好的責任。

林楚茵表示，賴清德努力凝聚國人、團結台灣，韓國瑜卻趁國慶大典進行政治攻擊、製造對立，「誰在破壞團結，大家看得清清楚楚」。她並批評，韓國瑜嘴上說要守護民主，自己卻成為「撕裂台灣、破壞民主的幫兇」。