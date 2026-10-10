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台灣競爭力全球第4創新高 賴總統：明年普發1萬元AI紅利

中央社／ 台北10日電

總統賴清德今天在國慶演說表示，台灣今年經濟表現亮眼，全年成長率有望突破11%；洛桑管理學院世界競爭力評比，一舉躍升至全球第4，創歷年最佳。他說，規劃明年在財政穩健基礎上，普發每人新台幣1萬元AI紅利，並調升老農津貼、國民年金及6大社福津貼，全民共享經濟成果。

中華民國國慶大會上午在總統府前廣場舉行，賴總統發表國慶演說，細數台灣在體育、經濟及國際競爭力等領域的亮眼表現，並宣布多項民生政策規劃。

賴總統表示，台灣健兒在亞運表現精采，余凱文與黃詩媛在軟網場上，一球一球拚出第一面金牌；王冠閎在泳池裡破浪，游出28年的期望；傅兆玄在大雨裡騰空一躍，躍出田徑60年來最榮耀的一刻。林郁婷也不負所望，連續兩屆勇奪金牌。謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺更在網球女雙金包銀，感謝選手們讓世界看見台灣的韌性與驕傲。

談及經濟表現，賴總統指出，感謝百工百業的打拚，台灣今年經濟表現非常亮眼，光是上半年，最新經濟成長率達到14.15%，全年經濟成長率更有望突破11%，創下39年新高。今年台灣人均GDP預估將達到4萬5332美元，幾乎是2016年的兩倍；台股指數衝上4萬9000點，成為全球第4大股市。

賴總統進一步指出，在今年瑞士洛桑管理學院的世界競爭力排名中，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」都名列前茅，一舉衝上全球第4最具競爭力的國家，創下有史以來最好的佳績。

賴總統強調，這些成就毫無疑問屬於2300萬台灣人民，也是政府攜手無數台灣人民，不分領域，共同努力、一點一滴勤奮打拚的成果。他邀請民眾以熱烈掌聲，為自己喝采，現場群眾立刻以掌聲歡呼回應賴總統。

賴總統說，「經濟的光，也必須照進人民的生活」。政府連續11年調升基本工資，軍公教10年來5次調薪，也在今年調升專業與主管加給，透過加薪誘因與社會支持，讓經濟成長轉化為更好的待遇、更少的負擔。

賴總統表示，政府也規劃在明年財政穩健的基礎上，普發每人1萬元AI紅利；老農津貼提高至每人每月1萬元，國民年金每人每月5000元，弱勢家庭等6大社福津貼也全面提升，讓全民共享經濟發展的成果。

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