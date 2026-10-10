影／基隆國慶帶動唱聯歡 謝國樑與市民同慶中華民國生日快樂

基隆市帶動唱協會今天在基隆市體育館舉辦「基隆市慶祝115年國慶帶動唱聯歡大會」，市長謝國樑與各界民眾一同歡慶雙十國慶，肯定主辦單位及響應團體的用心，透過帶動唱與土風舞展現活力，現場氣氛熱烈，大家齊聲祝賀中華民國生日快樂。

謝國樑說，很高興能與各界透過帶動唱共同慶祝雙十國慶，大家都以身為中華民國國民及台灣人為榮。中華民國是我們的國家，台灣是民主自由的地方，每年10月10日都是提醒大家珍惜現有的生活方式。市府也將持續努力做好公共建設與市政服務，完善照顧長者及幼兒的政策，讓市民切實感受到市府為大家打拚的用心。

國慶帶動唱聯歡大會以「中華民國頌」開場，接續安排20多首帶動唱曲目及土風舞表演，由各團體輪番帶領現場民眾同樂。除基隆市帶動唱協會、土風舞協會外，也有來自各地的民間團體、婦女協會、同鄉會及多個班隊熱情參與，以歡樂與活力共度國慶佳節。

基隆國慶帶動唱聯歡，謝國樑與市民同慶中華民國生日快樂。記者游明煌／攝影