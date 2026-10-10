韓國瑜國慶致詞火力全開！談大罷免、批假民主真獨裁 引發網友正反論戰

今天國慶日，立法院長韓國瑜今天以國慶大會主席致詞時，脫稿批評執政黨，引起討論。網友湧入他的臉書留言，有網友怒轟「怎麼在國家慶典在講大罷免的事」、「國慶日在做政治攻擊？」，也有支持者說，「大快人心，韓院長你說出大實話」、「敢說實話，有膽識」。

韓國瑜致詞時許下3願，一是「台灣安全」，以保護中華民國與民主、維護美台關係與兩岸和平為核心；二是「人民有錢」，盼平衡科技與傳產，基層皆能獲利；三是「民主萬歲」，大罷免非民主而是政治獵殺，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

韓國瑜今天上午在臉書分享國慶典禮的直播影片，短短3小時已近2千則留言。網友認為，「國慶是屬於全民的日子，政治立場可以不同，但身為立法院長，在這樣的國家慶典上，更應該展現應有的高度、格局與分寸，而不是把國慶致詞變成政治攻防的舞台，這種像小學生鬥嘴般的行為，實在讓人搖頭，身分到了，格局卻沒跟上，真的登不了大雅之堂」、「身為立法院長怎麼可以在這種場合亂講話」、「國家生日到底在講什麼鬼話」、「在國家最重要的慶典發表這種丟臉國際演說，你的格局真的太侷限在立法院」、「國慶當黨慶喔」。

也有網友表示，「國瑜院長二度主持國慶大典，玉樹臨風，風度翩翩，可惜演說後半段唱衰台灣的語氣降格為黨主席立場，一下子高度矮了半截」、「院長說的好，敢講出台灣的現況，假民主真獨裁」、「講的很真實」、「有氣魄」。