台中市國慶升旗典禮無人機懸旗進場 江啟臣：產業升級黃金時代

台中市政府今天舉行雙十國慶升旗典禮，由5架無人機懸掛國旗、76名後備憲兵展護巨幅國旗，陸空兩路同時進場，現場超過2.5萬人齊唱國歌。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣指出，未來是台中產業升級的黃金時代，他和無人機聯盟有很多接觸，已經在幫忙尋找場地。

民政局表示，今年國慶典禮亮點十足，無人機編隊凌空展旗是台中市第一次，由豐原在地廠商製造的商用無人機，懸掛5面11號國旗進場，既打響台中無人機的招牌，也象徵市府推動產業的決心；國歌領唱邀請到和平區德芙蘭國小少棒隊，他們是2026世界少年軟式棒球錦標賽冠軍，為國家及台中爭光。

江啟臣隨市長盧秀燕進場，一同見證無人機懸掛國旗。他表示，中部是無人機產業鏈、供應鏈最完整，也是最早開始的區域，包含組裝、零組件製造和實際銷售；隨著AI科技進步，無人機乃至更大的無人載具快速發展，陸海空都有無人機，未來也會有包含AI機器人的無人機。

江啟臣強調，台中擁有60公里黃金縱谷，製造業非常強，搭配AI升級接軌國際，加上會展中心，可以迎來產業升級的黃金時代；他提出將台中打造為機器人製造基地，就包含無人載具，很多產業已經在做了，只是規模和量體可能還不夠，因為未來的需求會非常廣泛。

江啟臣說，已經和無人機聯盟有很多接觸，光在中部地區的零組件供應商就超過1000家，提供很多意見；他也在設法幫無人機聯盟找到好的地方，不只是測試和試飛場地，還要有向國內外展示、接觸、交流的平台，希望未來台中以機械業為基底，發展機器人和無人載具產業。

民進黨台中市長參選人何欣純也在升旗現場，指出台中市具備投入無人載具供應鏈的條件，政府應該積極協助產業，她過去在立法院持續請命，日前也參加台中舉辦的無人載具產業展覽；支持產業就要協助解決問題，未來會和中央攜手合作，大力支持無人載具產業發展。

民政局指出，這5架無人機是由豐原在地廠商製造，懸掛的國旗是11號國旗，每面國旗重1.1公斤。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣（左一）表示，未來是台中產業升級的黃金時代，他和無人機聯盟有很多接觸，已經在幫忙尋找場地。記者黃仲裕／攝影

台中市今年國慶升旗典禮出動5架無人機，懸掛國旗從空中進場。記者陳敬丰／攝影