快訊

65歲夫妻為安心養老「700萬無貸買房」七年後變調懊惱：當初走錯了

下雨天逛信義區免撐傘！她曝「逛街攻略」一路直達101：紅綠燈也不用等

台東「台版霍爾的移動城堡」傳拆除！小白屋恐走入歷史 遊客不捨搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：樂見美中對話降低戰爭風險 也要尊重台灣人民生存權利

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，他致詞說，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險。但維護區域安全、和平與穩定，要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

賴總統致詞說，台灣的國土不大，但守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值。不求霸權，也不追求支配他人。深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量。然而，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由。

賴總統指出，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

他說，因此台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。也透過全社會防衛韌性的準備，整合中央、地方與民間量能，提升能源、金融等持續運作能力。讓危機來臨時，社會能夠穩定運作。

賴總統強調，增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

此外，賴總統提到，再過不久，將迎來九合一地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘是大家共同的責任；政黨可以競爭，意見可以不同，但立足的台灣，不應因此被分割。山巔之城，不是因為沒有分歧才發光，而是因為即使意見不同，仍然尊重彼此，相信制度，也願意共同守護國家。

他表示，總統的權力，來自人民的託付；總統的責任，就是凝聚力量，帶領國家向前。他會以務實治理，築起山巔之城；以堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽；以創新、平等與良善，成為溫暖世界的光。盼下一個30年的台灣，打下更堅實的基礎，更有力的競爭優勢。

國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

賴總統：盼與美深化國防合作 從軍購走向共同研發生產

賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

國慶演說聚焦 賴總統回應美中對話「強化自我防衛非為挑釁」

相關新聞

韓國瑜國慶致詞火力全開！談大罷免、批假民主真獨裁 引發網友正反論戰

今天國慶日，立法院長韓國瑜今天以國慶大會主席致詞時，脫稿批評執政黨，引起討論。網友湧入他的臉書留言，有網友怒轟「怎麼在國家慶典在講大罷免的事」、「國慶日在做政治攻擊？」，也有支持者說，「大快人心，韓院長你說出大實話」、「敢說實話，有膽識」。

國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話指出，針對先前落幕的川習二會，賴總統表示，我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席致詞。韓國瑜許下三願，一是「台灣安全」，以保護中華民國與民主、維護美台關係與兩岸和平為核心；二是「人民有錢」，盼平衡科技與傳產，基層皆能獲利；三是「民主萬歲」，大罷免非民主而是政治獵殺，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

賴總統國慶演說不提「中華民國台灣」 台灣提42次、中華民國僅2次

今天是雙十國慶日，賴清德總統發表任內第三次國慶講話，主題為「台灣–山巔之城，地上的鹽，世上的光」。據統計，賴總統談話中，「台灣」出現42次、「中華民國」出現2次、「中華民國台灣」則完全沒有出現。

賴總統國慶演說提「山巔之城」 許宇甄轟避談憲政困境：宛如口號空城

針對賴清德總統115年國慶演說，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，賴總統大談民主、團結與繁榮，描繪令人目眩的「山巔之城」，卻對行政、立法僵局、民生困境與兩岸危機缺乏具體解方。國家不是靠口號建設，人民也不能靠聽精神喊話過日子。賴總統把未來說得天花亂墜，卻不願正視眼前的問題，這座山巔之城，究竟是人民安身立命的家園，還是賴總統自我陶醉的海市蜃樓？

國慶大會 賴政府任內呂秀蓮首出席 黃國昌、陳水扁交談關心近況

今天是115年雙十國慶大會，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前副總統陳建仁皆出席觀禮。值得注意的是，陳水扁與民眾黨主席黃國昌交談約一分鐘，據了解，黃國昌主要向陳水扁表達禮貌問候，並關心其近況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。