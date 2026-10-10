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韓國瑜國慶籲賴總統解決兩院對立 王鴻薇：有助團結國家向前走

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

今天是雙十國慶，立法院長韓國瑜在國慶大會演說中提到，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。國民黨立委王鴻薇表示，在野黨與執政黨間對立無法解決，韓國瑜呼籲賴政府盡速解決國內對立與分歧，才有助於團結國家向前走。

王鴻薇表示，韓國瑜的雙十國慶談話，涵蓋的範圍非常大，包含台灣應該要維持好兩岸關係以及台美之間的關係；放眼國內，則是在野黨跟執政黨之間的對立，特別是立法院與行政院間的衝突沒有辦法解決。

王鴻薇指出，因此韓國瑜特別呼籲並建議賴清德總統和卓榮泰應該盡速解決國內之間的對立和分歧，才有助於團結整個國家向前走。

國慶 韓國瑜 王鴻薇 賴清德

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