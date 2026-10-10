國慶大會登場 僑胞代表：沒有國家自由民主將不復存在

國慶大會今天登場，僑胞代表熊強生致詞表示，民主賦予彼此表達不同意見的權利，倘若沒有國家，這樣的自由與權利將不復存在。在國家主權與民主自由面前，海內外台灣人唯有團結一致，才能使未來的路走得更長、更遠。

民國115年國慶大會今天在總統府前廣場舉行，僑胞代表、世界台灣商會聯合總會第32屆總會長熊強生致詞表示，深刻感受近年來，國際社會對台灣的重視與關注。在半導體與人工智慧浪潮的強力推升下，台灣國家競爭力不斷提升。

熊強生表示，總統賴清德今年特別揭示國家產業政策的宏大藍圖。政府不只要守住現有的半導體與科技優勢，更要積極推動「AI新十大建設」，聚焦AI、生技醫療、國防航太等國家重點產業，讓全球的人才與資金深耕台灣、布局國際，讓台灣真正成為經濟日不落國。

熊強生指出，近期，台灣在國際舞台亦取得歷史性的突破。副總統蕭美琴一年內兩度出訪歐洲，發表專題演說，向世界傳達「台灣是動盪世界中值得信賴的夥伴」，贏得國際社會一致的掌聲與尊敬；作為身處大洋洲的台商，他深切體會到，台海和平對印太區域穩定與繁榮的重要性。

熊強生表示，台灣是僑胞最堅實的後盾，而僑胞則是台灣連結世界的重要橋梁。正因為台灣是僑胞共同的家園，去年當花蓮馬太鞍溪遭遇堰塞湖災情時，全球台商在第一時間站出來馳援災區，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神；今年全球台商共同發表聲明，全力推動台灣加入CPTPP，堅定支持台灣走向世界的決心。

熊強生指出，面對瞬息萬變的國際情勢，海外僑胞深刻體會到，守護台灣、提升社會韌性，不僅需要政府與民間攜手合作，更需要大家共同努力。透過跨國、跨部會與跨僑社的合作網絡，讓遍布全球的僑社彼此連結，成為台灣在海外的重要韌性夥伴。

熊強生表示，如同賴總統所言，民主賦予彼此表達不同意見的權利，倘若沒有國家，這樣的自由與權利將不復存在。在國家主權與民主自由面前，海內外台灣人唯有團結一致，才能使未來的路走得更長、更遠。