洪孟楷：賴總統國慶談話如閣揆施政總報告 未解憲政爭議

今為雙十國慶，賴清德總統、立法院長韓國瑜均發表談話，其中賴總統以「山巔之城」作為主軸，韓國瑜則說不能「假民主，真獨裁」。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷說，韓國瑜點出憲政危機，民主不能只是口號，更不能「假民主，真獨裁」，遺憾賴總統談話讀起來像行政院長施政總報告，欠缺對當前最迫切憲政爭議的具體回應。

洪孟楷表示，每年雙十國慶，總統的國慶演說，都是全國人民最重視的焦點。這不只是施政成果的報告，更應該是國家元首展現格局、凝聚共識、指引國家方向的重要時刻。

洪孟楷認為，賴總統提到台灣要成為「山巔之城」，內容沒有問題，但令人疑惑。談的是國家願景，為何以「城」而非「國」來形容？可以用中華民國是「山巔之國」自詡，倘若相同的話出自在野黨口中，馬上可能就被扣上自我矮化之意，又會遭受多少政治攻擊？

洪孟楷表示，韓國瑜今天的國慶致詞，直指當前最重要的憲政問題。立法院是人民授權、行使立法權的最高民意機關。當國會三讀通過的法律，遭到行政院不副署，甚至一再發生，這已不只是朝野對立，而是攸關權力分立、憲政秩序能否正常運作的重大爭議。

洪孟楷指出，民主的真諦是尊重制度，而不是只有符合執政者意志的決定才算民主。總統身為國家元首，理應有超越政黨、調和院際爭議的高度與責任。如何化解僵局、讓憲政體制回到正軌，才是人民期待總統正面回答的問題。

洪孟楷強調，中華民國走過115年，民主自由得來不易。有信心捍衛中華民國，更有責任守護台灣人民的安全與民主制度。韓國瑜今天以國慶籌備會主席身分，提出鏗鏘有力的提醒，值得所有執政者深思。