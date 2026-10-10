國慶大會 賴政府任內呂秀蓮首出席 黃國昌、陳水扁交談關心近況

今天是115年雙十國慶大會，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前副總統陳建仁皆出席觀禮。值得注意的是，陳水扁與民眾黨主席黃國昌交談約一分鐘，據了解，黃國昌主要向陳水扁表達禮貌問候，並關心其近況。

雙十國慶大典，陳水扁、呂秀蓮、陳建仁都出席，這也是賴總統上任以來，呂秀蓮首度出席國慶大會；前總統蔡英文因出訪美國，改在舊金山跟台灣人同慶雙十。

在野黨領袖方面，黃國昌、親民黨主席宋楚瑜及時代力量黨主席王婉諭出席，國民黨主席鄭麗文並未出席，選擇前往高雄參加升旗典禮。

特別的是，黃國昌主動上前與陳水扁握手、寒暄，兩人交談約1分多鐘。據了解，黃國昌對陳水扁表達禮貌問候，並對陳的近況表示關心。