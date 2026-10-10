聽新聞
0:00 / 0:00
國慶大會 賴政府任內呂秀蓮首出席 黃國昌、陳水扁交談關心近況
今天是115年雙十國慶大會，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前副總統陳建仁皆出席觀禮。值得注意的是，陳水扁與民眾黨主席黃國昌交談約一分鐘，據了解，黃國昌主要向陳水扁表達禮貌問候，並關心其近況。
雙十國慶大典，陳水扁、呂秀蓮、陳建仁都出席，這也是賴總統上任以來，呂秀蓮首度出席國慶大會；前總統蔡英文因出訪美國，改在舊金山跟台灣人同慶雙十。
在野黨領袖方面，黃國昌、親民黨主席宋楚瑜及時代力量黨主席王婉諭出席，國民黨主席鄭麗文並未出席，選擇前往高雄參加升旗典禮。
特別的是，黃國昌主動上前與陳水扁握手、寒暄，兩人交談約1分多鐘。據了解，黃國昌對陳水扁表達禮貌問候，並對陳的近況表示關心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。