影／高雄果貿社區國慶升旗 鄭麗文、王金平、柯志恩出席

今天是雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，吸引民眾到場參與。現場透過升旗、唱國歌等儀式，為中華民國生日獻上祝福，也展現民眾對國家的認同與祝賀。活動邀請國民黨主席鄭麗文、立法院前院長王金平及高雄市長參選人柯志恩等人出席，與地方民眾一同參與國慶活動。現場氣氛熱烈，參與民眾手持國旗，在國旗冉冉升起的時刻，共同高唱國歌，迎接國慶日。

國民黨雙十國慶升旗典禮打破慣例，未在台北中央黨部舉辦，而是首度移師南下至高雄，選在左營果貿社區舉行，國民黨主席鄭麗文、立法院前院長王金平、高雄市長參選人柯志恩等人同台，為年底選戰奮力催票。鄭麗文致詞時，將砲口對準執政黨，連番抨擊近10分鐘，痛批「我們面對的恐怕不只是一個政黨，而是一個幫派、一個派系，叫做新潮流，讓兩岸陷入緊張。」話鋒一轉，她再提花蓮馬太鞍溪堰塞湖19死悲劇，質疑政府意識形態治國、缺乏專業。

鄭麗文、王金平及柯志恩等人出席，也讓今年果貿社區的國慶升旗活動增添政治關注。隨著高雄市長選舉逐漸升溫，地方重要活動成為各界觀察政治動向的焦點，藍營人士同台參與國慶活動，也受到關注。

今天是雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文出席。記者劉學聖／攝影

今天是雙十國慶，高雄左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，立法院前院長王金平（右一）與高雄市長參選人柯志恩（右二）等人出席唱國歌。記者劉學聖／攝影