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桃園雙十國慶市長「鬧雙胞」 藝人郭子乾扮「張善正」細數政績

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政與民眾熱情打招呼。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政與民眾熱情打招呼。記者陳俊智／攝影

桃園市政府今在市府前廣場舉行雙十國慶升旗典禮，市長張善政率一級主管，與立委萬美玲、議員張碩芳、黃瓊慧及數以百計民眾齊聚高唱國歌，祝中華民國生日快樂；民進黨桃園市長參選人黃世杰也在隊伍當中。他表示，過去就有參加雙十國慶的習慣，大家一起慶祝得來不易的民主自由。

選舉接近，藍綠市長人選都出席雙十國慶活動，2人雖無互動，但都開口唱國歌及向國旗敬禮，司儀在介紹現場來賓數時也特別以法務部前次長職稱介紹黃世杰；張善政受訪時表示今天是國慶日，不談政治選舉。黃世杰則稱自己往年都會參加總統府雙十國慶典禮，今年因為選舉未能參加，但回到桃園，看到桃園青春洋溢一面，也想著如何讓桃園更好。

桃園雙十國慶今年邀請幸福國小跆拳道、南亞技術學院儀隊及專業啦啦隊表演暖場，展現桃園青春洋溢，邀請市長上台致詞橋段還「鬧雙胞」。藝人郭子乾裝扮桃園市長「張善正」出場，眾人大吃一驚，接著捧腹大笑，但聽郭細數桃園今年發展建設又頻頻點頭，台下黃世杰則一面聽著台上演講、一面側耳與同黨議員交談。

張善政致詞表示，大家心裡有一個期盼，期盼國家愈來愈好，尤其期盼桃園明天會更好。市府這幾年做了很多事，教育、公共建設和社會福利都一步一腳印往前推進，希望市民朋友有感覺桃園愈來愈不一樣。感謝立委在中央替桃園爭取資源，議員也給市府很多建議指教，最重要的是市民的支持，少了市民的支持，市政推動的力量就少了一大半。市政團隊絕對會秉實四年前的初心繼續往前邁進，不會讓我們所有的市民朋友失望。

桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政（左2）與民進黨桃園市長參選人黃世杰（右2）中間隔著數人無互動，但都開口唱國歌及向國旗敬禮。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政（左2）與民進黨桃園市長參選人黃世杰（右2）中間隔著數人無互動，但都開口唱國歌及向國旗敬禮。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政等人向國旗敬禮。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，市長張善政等人向國旗敬禮。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，市長「鬧雙胞」橋段逗笑眾人。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，市長「鬧雙胞」橋段逗笑眾人。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，民進黨桃園市長參選人黃世杰手持國旗開心出席。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，民進黨桃園市長參選人黃世杰手持國旗開心出席。記者陳俊智／攝影

桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影
桃園雙十國慶升旗典禮，跆拳隊、儀隊與啦啦隊展現城市青春洋溢。記者陳俊智／攝影

國慶 郭子乾 張善政

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