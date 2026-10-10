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齊聚林口國慶升旗 王建煊、朱立倫力挺李四川接棒新北
歡慶雙十國慶，新北市林口運動公園今舉行國慶升旗典禮，吸引超過 3千名市民攜家帶眷熱情參與。國民黨新北市長參選人李四川、新北市前市長朱立倫及監察院前院長王建煊等人都到場慶賀中華民國生日。許多鄉親興奮稱「希望明年再跟川伯市長來升旗」。王建煊也為李四川加油打氣。
今天升旗典禮由新北市議員蔡淑君舉辦，已邁入第 10 年，特邀88歲的王建煊擔任升旗手。王建煊長年投入公益、創辦照顧無依老人的「天使居」，深受地方敬重，今天還帶領民眾跳暖身操，並與朱立倫熱情擊掌，會後也吸引大批民眾排隊合影。
適逢李四川日前提出「安心生活三大行動」高齡政策，王建煊特別為李四川加油打氣，表態全力支持，李四川也強調未來將攜手王建煊，持續做好新北的老人福利工作。
朱立倫也提及林口運動公園是當年和大家一起打拚的回憶，他說，該處原本是國土署前身營建署的用地，經大家共同努力才成為休憩公園，從國民運動中心、林口影視城到三井 Outlet 招商，都是當年與李四川等老同事一步一腳印攜手拚出的成果，也期許新北建設「一棒接一棒」，讓林口與新北繼續向前。
李四川表示，能在國慶日見證林口的繁榮宜居，感到無比榮幸。他指出，42 年公職生涯始終腳踏實地，未來將全力接棒朱立倫與侯友宜市長奠定良好的基礎，持續優化在地交通與產業發展，攜手為 404 萬新北市民打造更美好宜居的家園。
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