影／陳其邁任內最後主持國慶升旗：夢想不在遠方 就在自己的家鄉

高雄市長陳其邁今晨主持任內最後一次國慶升旗，致詞時細數六年建設成果，強調高雄的進步從來不是簡單的路，但他始終相信，夢想不在遠方、就在自己的家鄉，因為高雄是一生懸命的地方。

今天上午8 時，高雄市政府四維行政中心前廣場湧進大批民眾參加國慶升旗，慶典邀請海軍陸戰隊、海軍官校軍樂隊帶來精采演出，也由聞名世界的尼布恩合唱團的歌聲，唱出國家的祝福。包括立委、議長、議員、區里長及市府各級首長都出席。

市長陳其邁致詞時先祝福中華民國生日快樂，他提到，今天是最後一次以市長身分出席國慶升旗典禮。

陳其邁表示，6年前他選市長時提出產業轉型、增加就業、交通建設及改善空汙四大優先，至今招商2.7兆元、創造10萬個就業機會，吸引台積電等大廠投資。2023年至今年7月舉辦471場演唱會，吸引逾500萬人次、創造189億元產值，下月BTS也將登場；此外，輕軌成圓、捷運四線齊發，並開放果嶺公園、星光水樂園及台鐵機廠遊樂園，讓生活周遭的景點變得越來越美麗。

他並說，高雄曾遭遇百年疫情，山陀兒、凱米等颱風，但市民與國軍官兵弟兄姊妹攜手同心，跟高雄這座偉大城市一起克服各式挑戰，「高雄的進步從不是一條簡單的道路」，像今天升旗一樣，民眾來自不同地方與這座偉大城市的感情連結，有不同的故事，但大家共同的目標就是希望高雄能夠越來越好，因為高雄是大家永遠的家」，希望台灣越來越好，因為中華民國是我們的國家。

他感性地說，市長任期終有結束的一天，但身為高雄人是一輩子的驕傲，他始終相信，夢想不在遠方，就在自己的家鄉，高雄是我們一生懸命的地方。

升旗典禮後，不少熱情民眾湧向陳其邁，帶來「緊緊緊」一書請他簽名、合影，現場秒變簽書會，氣氛嗨到最高點。

高雄市長陳其邁任內主持最後一次國慶升旗，會後與局處首長大合影。記者王昭月／攝影

高雄市長陳其邁主持任內最末一次國旗升旗，會後不少民眾爭相合影與簽書。記者王昭月／攝影