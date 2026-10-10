賀115年國慶 韓國瑜：一路從破敗中走來 每一步都非常不容易

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席身分發表致詞。韓國瑜表示，中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步都走得非常不容易，回望115年的歲月山河，真正讓人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也就是最近這半個世紀。

雙十國慶，國旗飄揚，115年國慶大會今上午登場。韓國瑜以國慶大會主席身分發表致詞，他說，很榮幸能夠再次站在這片青天白日之下，與各位一起歡慶中華民國115歲的生日。在這個共同的日子裡，一起用最熱情、最響亮的聲音，祝福熱愛的國家中華民國，生日快樂。115年的風雨與輝煌，鋪就了今天這條飄揚著青天白日滿地紅的道路。

韓國瑜表示，他要誠摯歡迎賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前副總統陳建仁、行政院長卓榮泰暨行政院團隊、各院院長與代表、各位立法委員、各政黨領袖、各縣市議長、遠道而來的友邦嘉賓，以及今天在場的每一位國人同胞。也向此刻透過媒體、網路，從台灣以及世界各地，一同心繫國慶的朋友，致上最熱烈的問候。

韓國瑜表示，他也要特別恭喜在2026年亞運會上全力以赴的中華健兒，在競技場上奮鬥不懈、突破自我，為國爭光，也讓世界再次看見台灣。「這份榮耀，屬於每一位選手，也屬於所有在背後支持你們的人。」

韓國瑜指出，每年此刻，當雙十國慶的旗海再次飄揚，除了珍惜台澎金馬2300萬軍民同胞攜手守護的安定與繁榮，更應該記得：中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步，都走得非常不容易。回望115年的歲月山河，真正讓人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也不過就是最近這半個世紀。