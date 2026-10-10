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韓國瑜國慶脫稿批執政黨 莊瑞雄：生日蛋糕可分 人民感情不要分裂

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今天國慶致詞，脫稿批評執政黨。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，韓國瑜許下「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三個願望，大家都支持，但國家慶典應該凝聚人民，不能講著講著，就把慶生會變成政治批鬥大會，大家等著切生日蛋糕，韓國瑜卻忙著切割國人，生日蛋糕可以分，人民感情不要分裂。

莊瑞雄指出，韓國瑜才呼籲各政黨不要火上加油，接著就使用「政治獵殺」、「假民主、真獨裁」等言詞，這就像消防隊長叫大家小心火燭，自己卻掏出打火機，還往朝野對立上添一把火，到底是來滅火，還是來點火的？身為國會議長，若期待朝野放下對立，就應從自己的發言做起。

對於韓國瑜稱部分台灣人想成為美國第51州、日本第五個大島，莊瑞雄表示，多數人民關心的是孩子好不好養、薪水夠不夠用、父母能不能受到照顧，韓國瑜不用忙著替台灣人安排國籍，先一起把人民的生活顧好；不同政治立場，不應被描繪成國家認同混亂，更不必在國慶台上替人民貼標籤。

莊瑞雄表示，人民依法行使罷免權，不該被扣上「政治獵殺」的帽子；行政與立法間的憲政爭議，也應透過制度與對話處理，不能直接跳到「假民主、真獨裁」的指控，國會議長應該搭起溝通的橋梁，而非替朝野對立加碼。

莊瑞雄說，民進黨團願意溝通，也期待韓國瑜以公正立場促成對話，國慶台上少一點政治脫口秀，國會桌上多一點坐下來談，才是送給國家最好的生日禮物。

國慶 韓國瑜 莊瑞雄

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