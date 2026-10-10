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共同守護中華民國！韓國瑜：國內可激烈辯論「但出國門名字叫台灣」
今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席致詞。韓國瑜表示，在國內，政黨可有不同主張、激烈辯論，但走出國門，只有一個共同名字叫做台灣，共同守護著中華民國。
韓國瑜說，這一年，身為立法院長，他也始終提醒自己，不能忘記人民的託付。他陪著不同黨派的立法委員一起到各國訪問，到美國、日本、法國、英國，很多國家國會議員對台灣有高度興趣跟好感，讓世界各地真正聽到中華民國的聲音。
韓國瑜表示，在一次又一次的國會外交中，他堅信，在國內，政黨可以有不同的意見、主張、激烈辯論，因為這是民主。但是，一旦走出國門，就不再只是任何一個政黨，也不再是任何政治立場。只有一個共同的名字，叫做台灣。也共同守護著一個國家，叫做中華民國。
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