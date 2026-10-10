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韓國瑜：台灣被世界看見的一年 國父穿越時空也會驕傲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞。記者林伯東／攝影
慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞。記者林伯東／攝影

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席身分致詞，他表示，這是台灣被世界看見的一年，不能忘記故總統蔣經國與行政院前院長孫運璿擘畫推動半導體業，相信如果國父孫中山先生能穿越時空，看見今天的中華民國、看見今天的台灣，一定會感到驕傲。

韓國瑜表示，正是在這半個世紀裡，一代又一代的台灣人，用自己的雙手，把這塊土地從艱困帶向繁榮，也把台灣帶上了世界的舞台。如果要用一句話形容過去這一年，他會說：這是台灣被世界看見的一年。

韓國瑜表示，人工智慧浪潮席捲全球，其中最關鍵的晶片，來自台灣。雙十國慶國徽是用台灣獨霸全球的晶片一顆顆併上，代表台灣關鍵半導體技術真的是雄霸全球。中央銀行把今年的經濟成長率一路上修到11.48%。主計總處預測，今年經濟成長率也有望超過11%，創下近40年來最亮眼的紀錄。

韓國瑜強調，台灣，這座不算大的島嶼，在世界的舞台上，站到非常重要的位置，發光發熱。這些讓世界驚豔的成績，不是憑空而來，它來自無塵室裡，來自管機台的工程師；來自天還沒亮，出海捕魚的漁民；來自工廠裡加班到深夜、雙手長繭的作業員；也來自每一個家庭，為了生活、為了下一代，默默咬緊牙根打拚的平凡人。過去幾十年來，無數勞工朋友、工程師與企業家的辛勤投入，共同打造了今天的台灣。

韓國瑜指出，同樣不能忘記，在1970年代，故總統蔣經國與行政院前院長孫運璿帶領的政府，高瞻遠矚，看見危機、抓住機會，積極擘畫產業轉型，推動積體電路計畫，並建立新竹科學園區。

韓國瑜表示，一棒又一棒努力打拚，有了引以為傲的護國群山，也讓台灣有立足世界的堅實矽盾。台灣真正的實力，從來不是哪一座山，也不是哪一間公司。台灣真正的實力，來自每一位認真打拚的老百姓身上。他要向所有為台灣付出的人，致上最高的敬意。

韓國瑜強調，如果國父孫中山先生能夠穿越時空，看到今天的中華民國、看到今天的台灣，他一定會為努力創造的成就感到驕傲。但他也相信，孫中山一定會提醒：「革命尚未成功，同志仍須努力。」

韓國瑜表示，今天擁有的一切，都不是理所當然。珍惜的民主、自由、繁榮與安定，更需要一代又一代的人接棒守護。

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