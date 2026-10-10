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台北市府前旗海飄揚 蔣萬安曝國慶願望之一「打造AI台北」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動，與眾多熱情市民齊聚市府廣場，共同歡慶中華民國國慶。蔣萬安受訪時也說自己的國慶願望之一是，台北已經站上世界的舞台，一定要把握輝達進來台北的關鍵契機，打造台北AI黃金世界。

慶祝雙十節，台北市政府在府前廣場準備了一系列活動，蔣萬安上午8時參加市政府前的升旗典禮，帶領現場民眾領唱國歌，除了升旗儀式，市府也準備攤位，包括生生喝鮮乳體驗區，供民眾持卡免費領取限量鮮奶。

另外，現場旗海飄揚，還規畫了大型遊樂體驗遊具，民眾只要完成與現場6公尺高「熊讚」等指定點的拍照打卡任務，就有機會免費兌換冰淇淋，吸引不少家長孩子到場。

蔣萬安表示，非常開心連續4年與市民朋友一同慶祝國慶，台北作為首善之都，是一座多元、包容且友善的城市，來自不同背景、世代與地區的民眾在此共同生活、努力打拚，大家對這片土地與中華民國都懷抱著深厚的熱愛，以及對未來的期待與希望。他強調，市府團隊將持續穩健推動各項市政建設，讓臺北邁向國際一流的幸福城市。

蔣萬安說，今年國慶連假期間，台北同樣準備了豐富精彩的活動，包括台北101煙火與無人機展演、花博園區的台北國際牛肉麵節、西門商圈的寶可夢30週年遊行，以及台北大巨蛋連續三天的演唱會，展現台北多元且充滿活力的城市魅力，也歡迎國內外旅客把握連假期間走訪台北，感受這座城市的熱情與精彩。

蔣萬安受訪時，媒體問今年國慶願望？蔣萬安說，希望大家所熱愛的國家中華民國，國運昌隆、風調雨順、國泰民安；也希望所有在這片土地共同生活、打拚的每一個人，都可以安居樂業。

蔣萬安表示，台北已經站上世界的舞台，也一定要把握輝達進來台北的這個關鍵契機，接下來打造台北AI黃金世界。也希望讓城市發展成果讓市民共享，讓台北成為國際的城市，同時也是引以為傲的幸福城市。

台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動，帶領民眾唱國歌。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動，帶領民眾唱國歌。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席中華民國115年國慶升旗及慶祝活動。記者楊正海／攝影

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