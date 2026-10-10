國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話指出，針對先前落幕的川習二會，賴總統表示，我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

今年國慶是賴總統就職以來第三度發表國慶演說，對於兩岸與國際關係，他表示，「我們不求霸權，也不追求支配他人。我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量。」

賴總統說，「然而，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由。」中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。他強調，「台灣珍惜和平，但不會放棄自由；台灣願意交流，但不會接受矮化。」

以下為賴總統國慶談話全文：

大會主席韓國瑜院長、蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王陛下、祖瑪王妃殿下、「日本台灣友好議員聯盟」古屋圭司會長、友邦、友好國家的慶賀團團長、各國駐臺使節、海內外貴賓，現場以及收看電視和直播的國人同胞，大家好！

今天，我們齊聚在總統府前，一起慶祝中華民國國慶，共同為臺灣喝采，祝福我們的國家，生日快樂，國運昌隆！

此時此刻，無論我們人在臺灣，或身處世界不同角落；無論我們來自不同世代、不同職業，抱持不同的政治立場，我們都立足在同一個臺灣；也共同承擔一份責任，就是讓我們的國家更安全、社會更安定、人民生活更美好，讓下一代對未來充滿希望。

今年，是臺灣總統直選30週年。30年前，面對飛彈威脅，臺灣人民依然勇敢走進投票所，完成臺灣人民「當家作主」的百年追求，用手中的選票告訴世界：這個國家的主人，是人民；臺灣的未來，要由臺灣人民自己決定。

30年來，我們走過民主轉型，經歷政黨輪替，也承受許多挑戰。今天，我們更加確信，自由民主與經濟發展不會背道而馳。臺灣越是擁抱民主、迎向世界，就越能創造繁榮，也越有能力為世界做出貢獻。

過去一年，世界並不平靜。戰爭與威權持續擴張，全球經濟面臨關稅、能源與紅色供應鏈的多重挑戰。然而，臺灣沒有退縮，反而在變局中站穩腳步，展現令人驕傲的韌性。

就像臺灣健兒在亞運表現精采。余凱文跟黃詩媛在軟網場上，一球一球拚出第一面金牌；王冠閎在泳池裡破浪，游出我們28年的期望；還有傅兆玄，在大雨裡騰空一躍，躍出田徑60年來最榮耀的一刻。林郁婷也不負所望，連續兩屆勇奪金牌。謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺更在網球女雙金包銀。所有的運動選手，表現都非常精彩。謝謝你們，讓世界看見臺灣的韌性與驕傲。

感謝百工百業的打拚，經濟表現也非常亮眼。今年，光是上半年，最新的經濟成長率，達到百分之14.15。而全年的經濟成長率更有望突破百分之11，創下39年新高；今年，我們的人均GDP，預估也將達到4萬5,332美元，幾乎是2016年的兩倍。我們的臺股指數衝上4萬9千點，成為全球第四大股市。

在外交上，臺灣也一步一步走得更遠。

今年，我前往史瓦帝尼王國進行國是訪問，感謝恩史瓦帝三世國王陛下的熱情接待，以及王母陛下與全國人民的熱烈歡迎，見證雙方在能源、農業、醫療、婦女賦權及教育文化上的合作；蕭美琴副總統訪問帛琉，深化醫療、農漁業、基礎建設及永續觀光的成果，並應邀赴義大利出席文托泰內歐洲自由與民主論壇，讓臺灣的聲音在象徵歐洲自由與民主的重要場域被世界聽見。

而在今年瑞士洛桑管理學院的世界競爭力排名中，臺灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」都名列前茅，一舉衝上全球第四最具競爭力的國家，創下有史以來最好的佳績。

這些成就，毫無疑問，屬於兩千三百萬臺灣人民；也是政府攜手無數臺灣人民，不分領域，共同努力，一點一滴所勤奮打拚的成果。我要邀請所有國人同胞，再次用熱烈的掌聲，為自己喝采。

在戰爭與威權擴張、全球秩序快速變動的時代，臺灣應該成為什麼樣的國家？

我的答案是：勇敢自信的打造「山巔之城」!

這不是對自己的讚美，而是我們對國家未來的期許，也是臺灣願意承擔的責任。

各位國人同胞，山巔之城，是建造在護國群山之上，是民主治理的美好成果，讓人民在堅實的基礎上安心生活；因此，一座山巔之城不能只有耀眼的天際線，更要有穩固的地基。

臺灣的地基，就是人民的生活。國家是否進步，不能只看產值與出口，更要看勞工待遇有沒有提高、家庭負擔有沒有減輕、長輩是否受到照顧，以及年輕人是否相信，努力就能創造更好的未來。

因此，我們以務實治理，推動加薪、減稅、增福利、少負擔，讓這個國家裡的每一個人，都能站得穩、過得好。

面對少子女化，政府在「0到6歲國家一起養」的基礎上，提出「臺灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育，以加補助、減負擔、多彈性、增照顧，建立更完整的家庭支持。

我們規劃從明年開始，推動0到18歲成長津貼，每個孩子每月5千元，並結合生育給付、人工生殖補助、平價托育、友善職場與婚育住宅，讓工作與家庭，不再成為年輕人被迫二選一的難題。

養育孩子，不應是一個家庭孤軍奮戰。支持一個家庭，就是守護臺灣的未來。

面對超高齡社會，我們推動「健康臺灣」，從癌症篩檢、智慧醫療、在宅照護，到改善醫療工作環境與護理人力，讓國人不只活得長壽，也要活得健康。

今年上路的長照3.0，進一步整合醫療、社福、社區與科技，讓長輩在熟悉的生活圈獲得照顧，也讓上有老、下有小的三明治世代，多一分支持，少一分辛苦。

面對居住壓力，我們持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安3.0，提高婚育家庭貸款額度。安居才能樂業，安居也才能讓年輕人勇敢成家，追求夢想。

面對缺工與人才不足，我們推動「跨國勞動力精進方案」，堅持本國勞工為主、跨國勞動力為輔，以加薪連動增聘人力，放寬資深移工轉任技術人力的留用限制，並推動國對國直接聘僱。

我們也修正《外國專業人才延攬及僱用法》，擴大國際人才與外籍生來臺、留臺的機會。讓企業補足人力，也讓勞工提高待遇；讓人才願意來，更願意留下來。

社會安全，同樣是這座山巔之城不可動搖的根基。

面對詐騙，我們將行政院打擊詐欺指揮中心列為常設性任務編組，整合內政、法務、數發與金融監理力量，串聯檢察、金融及平臺業者，從廣告、通訊、帳戶到金流，阻斷犯罪鏈。

面對毒品與毒駕，政府持續推動「新世代反毒策略行動綱領」，強化緝毒、驗毒、戒毒、識毒與防毒，向上追查毒品來源，並運用唾液毒品快篩加強路檢，即時阻止危險駕駛。人民辛苦累積的財產、每一個家庭珍貴的生命，政府都要全力守護。

政府也積極推動修法，毒駕初犯最高罰15萬；拒絕臨測，重罰27萬；累犯罰款不設上限，一律吊銷駕照，強制沒入車輛，同車乘客，也將連帶受罰。政府會從嚴執法，絕不寛貸。

面對能源與氣候挑戰，我們以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。

能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；我們不為意識形態排除選項，也不會為短期利益犧牲世代永續。

山巔之城的高度，不是政府自己宣告的，而是由人民的生活，一層一層築起。我們要讓世界看見，民主不只有選擇的自由，

更有解決問題、照顧人民的能力。

各位國人同胞，山巔之城，必須固若金湯，全民團結一心，是維護印太和平與穩定的關鍵力量。

就像鹽雖微小，卻能調和百味、防腐保鮮。臺灣的國土不大，但我們守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值。

我們不求霸權，也不追求支配他人。我們深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量。

然而，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由。

中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變臺海現狀。面對威權擴張，臺灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

因此，我們持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。

我們也透過全社會防衛韌性的準備，整合中央、地方與民間量能，提升能源、通訊、交通、金融、糧食與醫療的持續運作能力。讓危機來臨時，社會能夠穩定運作，人民知道如何保護自己、協助彼此。

我要感謝所有國軍官兵、後備軍人、警察、消防、醫護、民防，以及參與演練的國人。你們每一次認真的準備，都是為臺灣的和平，多築起一道防線。

我們增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；我們強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重臺灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

臺灣珍惜和平，但不會放棄自由；臺灣願意交流，但不會接受矮化。

臺灣展現決心，不讓威權侵蝕民主，不讓恐懼取代自由，以堅定而負責任的行動，守護臺海與印太的和平穩定現狀。

各位國人同胞，山巔之城，城門要向世界自由開放，讓世界的光照進城裡；城中的光，則以創新、平等與良善，為世界帶來希望。

光，不只照亮自己，也讓他人看見方向。臺灣的光，來自人民的智慧與勤奮，來自產業的創新，也來自我們願意與世界分享成果的選擇。

從傳統產業到先進半導體，臺灣用實力證明，一個資源有限的島嶼，也能成為全球繁榮不可或缺的力量。

但我們不會停在今天的成就，行政院正加速推動13項核心戰略產業，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五

大信賴產業；以及矽光子、量子運算、機器人等AI新十大建設所聚焦的三大核心科技，還有關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文化創意、兆元觀光等6項重點產業，來確保臺灣下一個世代的競爭優勢；也透過千億元規模的中小微企業多元振興發展計畫，提供融資、人才培訓、數位轉型、淨零升級與國際通路支持。

科技產業要繼續向前，也要帶著傳統產業一起走；龍頭企業要走向世界，也要帶動供應鏈在臺灣扎根。臺灣不能只有一座護國神山，而要讓百工百業共同成為護國群山。

經濟的光，也必須照進人民的生活。我們連續11年調升最低工資，軍公教10年來5次調薪，也在今年調升專業與主管加給，透過加薪誘因與社會支持，讓成長轉化為更好的待遇、更少的負擔；也規劃在財政穩健的基礎上，普發每人1萬元；老農津貼每人每月1萬元，國民年金每人每月5千元；弱勢家庭等六大社福津貼，也全面提升，讓全民共享經濟發展的成果。

臺灣的光，不只來自科技，更來自我們如何對待每一個人。

臺灣是亞洲第一個實現同性婚姻合法化的國家。我們要繼續推動性別平權，讓每個人不因性別、族群、背景或身分而被排除，都能有尊嚴地生活，自由地追求幸福。

在國際上，我們以醫療、農業、能源、科技、教育與永續發展合作，回應夥伴的需要。臺灣的專業與善意，化為改善生活的實際行動。

「Taiwan Can Help」，不是一句口號，而是我們願意分享能力、承擔責任的承諾。臺灣的光，要跨越國界，讓更多需要幫助的人，感受到溫暖與希望。

親愛的國人同胞，再過不久，我們將迎來九合一地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘是我們共同的責任；政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的臺灣，不應因此被分割。

山巔之城，不是因為沒有分歧才發光，而是因為即使意見不同，我們仍然尊重彼此，相信制度，也願意共同守護國家。

總統的權力，來自人民的託付；總統的責任，就是凝聚力量，帶領國家向前。

我會以務實治理，築起山巔之城；以堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽；以創新、平等與良善，成為溫暖世界的光。

各位國人同胞，讓我們團結一起，為下一個30年的臺灣：

打下更堅實的基礎，

更有力的競爭優勢，

讓下一代站得更穩、走得更遠。

中華民國加油！臺灣加油！

謝謝大家。