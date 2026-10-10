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連趕兩場國慶升旗 徐欣瑩批中央違憲、喊打造陽光廉能政治

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與現場民眾開心合影，共同歡慶國慶。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與現場民眾開心合影，共同歡慶國慶。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今連趕新竹縣政府、東湖口營區司令台兩場國慶升旗典禮。她表示，115年前中華民國誕生，代表對國家存在的所有理想，115年後更要把民主、自由與和平傳承下去，並與縣民一起努力，帶給新竹縣陽光、廉能的政治。

國慶清晨，徐欣瑩首先與新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮以及各社團共同出席新竹縣政府舉辦的國慶升旗典禮。現場湧入大批手持國旗小物的民眾，眾人高唱國歌，國旗冉冉升起，不少民眾看到徐欣瑩到場，也上前打招呼、合影留念。

徐欣瑩表示，中華民國走過115年，更應持續傳承民主、自由與和平，她與林思銘在立法院看到現在中央執政的民進黨「完全不遵守憲法」，立法院三讀通過的所有法案、預算，可以不副署、不執行，在立法院凍結的預算可以花光光，因此呼籲大家「要更團結、更努力」。

徐欣瑩說，新竹縣在楊文科帶領及張鎮榮共同努力下，持續邁向世界科技城、幸福新竹縣。她也呼籲鄉親團結一致，讓新竹縣的政治可以是「陽光的、廉能的、乾淨的、法治的，而且是有是非的」，並持續讓新竹縣成為「世界科技的首都」。

徐欣瑩也提到，新竹縣是全台客家人比例最高的縣市，希望新竹縣成為「世界客家的首都」，也希望持續打造溫暖友愛、長壽又健康的「長健之都」。她表示，希望與大家一起努力，帶給新竹縣最陽光、最廉能的政治。

張鎮榮、立委林思銘也在致詞時為徐欣瑩及國民黨提名參選人拉票。張鎮榮表示，過去8年在楊文科帶領下，新竹縣已奠定穩定的建設基礎，未來還要繼續推動各項重大建設及福利政策，11月28日九合一選舉懇請鄉親全力支持徐欣瑩及國民黨所有參選人，讓他們都能高票當選，繼續為新竹縣的經濟與發展共同打拚。

結束縣府升旗典禮後，徐欣瑩緊接著前往東湖口，出席由中華民國退伍軍人協會舉辦的國慶升旗典禮，湖口鄉長吳淑君也一同出席。東湖口營區司令台前的升旗典禮長年由民間與地方組織自辦，每年都吸引不少湖口在地民眾與退伍袍澤自發參加。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與縣長楊文科、議長張鎮榮等人共同慶祝國慶。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與縣長楊文科、議長張鎮榮等人共同慶祝國慶。記者黃羿馨／攝影

議長張鎮榮在致詞時為徐欣瑩及國民黨提名參選人拉票。記者黃羿馨／攝影
議長張鎮榮在致詞時為徐欣瑩及國民黨提名參選人拉票。記者黃羿馨／攝影

立委林思銘也在致詞時為徐欣瑩及國民黨提名參選人拉票。記者黃羿馨／攝影
立委林思銘也在致詞時為徐欣瑩及國民黨提名參選人拉票。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，並呼籲團結一致，讓新竹縣政治更陽光、廉能。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，並呼籲團結一致，讓新竹縣政治更陽光、廉能。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與縣長楊文科、議長張鎮榮等人共同慶祝國慶。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席新竹縣政府國慶升旗典禮，與縣長楊文科、議長張鎮榮等人共同慶祝國慶。記者黃羿馨／攝影

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