國慶韓國瑜致詞全文 許三個願望盼國家安全、人民有錢

總統府10日舉行國慶大會，大會主席、立法院長韓國瑜致詞表示，他有三個願望，第一個願望是國家安全，第二個願望是人民有錢，第三個願望是民主萬歲。他強調，台灣經濟發展極佳，但不應該讓高科技笑哈哈、傳統產業苦哈哈，盼台灣產業均衡發展，人人都能夠有賺錢致富的機會。

韓國瑜致詞全文如下：

每年此時，當雙十國慶的旗海再次飄揚，我們除了珍惜台澎金馬2,300萬軍民同胞攜手守護的安定與繁榮，更應該記得：中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步，都走得非常不容易。回望115年歲月山河，真正讓人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也不過就是最近這半個世紀。

正是在這半個世紀裡，一代又一代的台灣人，靠著自己的雙手，一步一步，把這塊土地從艱困帶向繁榮，也把台灣帶上了世界的舞台。各位朋友，如果要用一句話形容過去這一年，我會說：這是台灣被世界看見的一年。

人工智慧的浪潮席捲全球，其中最關鍵的晶片，來自台灣。各位看今年雙十國慶的國徽，是用台灣獨霸全球的晶片，一顆一顆併上雙十國慶的慶典，可以說台灣關鍵的半導體技術，真的是雄霸全球。

中央銀行把今年的經濟成長率，一路上修到11.48%；主計總處預測，今年經濟成長率有望超過11%，創下近40年來最亮眼的紀錄。

台灣，這座不算大的島嶼，硬是在世界的舞台上，站到了非常重要的位置。這些讓世界驚豔的成績，從來不是憑空而來。

它來自無塵室裡，一夜又一夜盯著機台的工程師；來自天還沒亮，就已經駕著船出海的漁民；來自工廠裡加班到深夜、雙手長繭的作業員；也來自每一個為了家庭、為了生活、為了下一代，默默咬牙打拚的平凡人。幾十年來，無數勞工朋友、工程師與企業家辛勤投入，共同打造了今天的台灣。

同樣不能忘記，在1970年代，蔣經國前總統與孫運璿院長所帶領的政府，高瞻遠矚，看見危機、抓住轉機，積極擘畫產業轉型，推動積體電路計畫，並建設新竹科學園區。前人一棒接著一棒的努力，才有了今天國人引以為傲的護國群山，也才有了台灣立足世界的堅實矽盾。

台灣真正的實力，從來不只在哪一座山，也不只在哪一間公司。台灣真正的實力，就在每一位認真打拚的老百姓身上。在這裡，我要向所有為這塊土地付出的人，致上最深的敬意。

如果國父孫中山先生能夠穿越時空，來到此時此刻，看見今天的中華民國、看見今天的台灣，他一定會為我們一路走來所創造的成就感到驕傲。我也相信，他一定會提醒我們：「革命尚未成功，同志仍須努力。」

今天所擁有的一切，從來都不是理所當然；我們所珍惜的民主、自由、繁榮與安定，更需要一代又一代的人接棒守護。

這一年，身為立法院長，我也始終提醒自己，不能辜負人民的託付。我帶著不分黨派的立法委員一起走出國門，到美國、到法國、到英國、到日本，與各國的國會朋友深化交流，讓更多國際友人了解台灣，也讓世界聽見中華民國的聲音。

在一次又一次的國會外交中，我更加確信一件事情：在國內，我們可以有不同的主張，可以有不同的立場，甚至可以激烈地辯論。因為這就是民主。

但是，一旦走出國門，我們所代表的，就不再只是任何一個政黨，也不只是任何一個政治立場。我們只有一個共同的名字，叫做台灣。我們也共同守護著一個國家，叫做中華民國。

115年國慶，我要許下三個願望。第一，台灣安全。聯合國193個會員國，地球上有50個國家捲入戰火，世界不太平，也不安全。我們一生所愛的人都在台灣這個島上，一生最美好的回憶也在台灣這個土地上，一生努力打拚目標，也是維護台灣這塊土地，台灣絕對不能發生戰爭。

但台灣現在人心混亂，身為立法院長，我時常心懷憂慮。台灣最大的問題，小小的台灣島上，我們的思想是分歧的。有一部分台灣人，想把台灣變成美國第51州；有一部分台灣人，想把台灣變成日本第5個大島；有一部分台灣人，想把台灣變成中國第31個省。

親愛的好朋友，我們思想這麼的混亂，拜託各政黨領袖，絕對不能再火上加油。在國家認同、意識形態上，我們只有一個目標，化解一切的分歧，集中所有的力量，集中所有的心力，一起來捍衛中華民國。

國家安全，你問一個警察學校的學生，他要當警察，這個世界什麼最重要？警察會說，沒有治安沒有一切。你問一個師範學校的要當老師的學生，這個世界什麼最重要？他會說，沒有教育沒有一切。

但是身為政黨領袖，身為國家重要的決策、政策的制定者跟監督者，我們內心非常清楚，沒有安全沒有一切。覆巢之下不會有完卵，所以任何情況之下，台灣安全永遠要擺在第一位。

安全怎麼做？我們到醫院，醫生希望你照X光；你到中醫診所，中醫師幫你望聞問切。今天台灣的安全，怎麼照X光？怎麼望聞問切？我們做好四大目標，我們就可以鞏固台灣的安全。呼籲全國的同胞，我們做好第一點：全力捍衛保護中華民國。第二點：保護我們的民主自由。第三：維護好美台關係。

1950年美國前總統杜魯門下令第七艦隊保護台灣之後，70多年來，我們國家的安全跟美國非常非常非常的重要。這個騙不了人，有的人懷疑美國，有的人信任美國，有的人喜歡美國，有的人不喜歡美國，但是美國的支持對台灣安全非常重要，所以要維護好美台關係。

第四點：維護兩岸和平。不管我們喜歡不喜歡，我們兩邊同文同種，我們有千個萬個理由維護好兩岸和平，我們沒有理由去破壞和平。大家過一樣的節慶，拜一樣的神佛，甚至祭祖清明節還有共同的祖先。

絕大多數的台灣同胞不希望打仗，希望平平安安的過自己的日子，也希望兩岸和平交流。所以，兩個維護，兩個保護，一定是台灣安全此時此刻最重要的：保護中華民國，保護民主自由，維護美台關係，維護兩岸和平。

第二個願望：中華民國115年慶生，希望許下人民有錢。

今年上半年我們的出口貿易不得了，一片長紅。但是我們看到牆壁在濕的時候，我們就知道明後天天上要下雨；我們看到經濟景氣這麼衝高的時候，身為執政黨、經濟部門的官員要了解，我們絕對不能讓台灣的經濟發展，高科技笑哈哈，傳統產業苦哈哈。

我們要把政府特別的關切點，對於傳統產業、觀光產業、文創、醫療以及農民、漁民這些基層，讓台灣的產業能均衡發展，人人都能夠有賺錢致富的機會。

第三個願望：中華民國生日，我們許下了民主萬歲。幾十年來，我們把民主的磚頭一面一面的砌上去，幾代人的努力，今天台灣是一個民主的大廈，不能破壞。當我們破壞這個民主大廈，它不是一塊一塊掉下來，它是整面牆會倒下來。所以愛護民主、守護民主，是朝野兩黨、全國同胞共同責任。

但是我們看到台灣民主已經發生了裂痕。全面大罷免，所有主要的反對黨立法委員全部被罷免，這不是民主，這完全是政治的一場獵殺。

今年我們又看到危機出現，立法院身為全國最高民意機構，通過的三讀法律案，行政院長不服輸。親愛的好朋友，將來憲法老師在教憲法，在每一個學校，他不知道這個憲法要怎麼教下去，教到行政、總統、立法之間，這會變一個負面教材。

我希望賴總統，我們可以觀察到，他是有政治潔癖的，他愛惜他的羽毛，愛惜他的名聲，我也一樣，我們都不喜歡貪污腐敗亂搞。但賴清德總統執政，如果沒有辦法解決現在立法跟行政兩院的對立，未來民生受到重大傷害，我們台灣的民主，絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁。

希望賴清德總統、卓榮泰院長冷靜下來，就像在場的陳水扁前總統說的一句話，我非常認同：政治一定會衝突，衝突、妥協、進步。我們現在發生了嚴重的衝突，應該行政立法大家坐下來、靜下心，有時間大家也有這個意願，我們把它妥協解決，讓台灣的民主再次進步。

我對卓榮泰院長有信心，我對在野黨的配合度也有信心，我們希望台灣的民主繼續進步。再次感謝現場所有這麼多的好朋友、這麼多的嘉賓，尤其是海外正透過媒體來參與我們中華民國國慶的各位所有的好朋友。在115年中華民國國慶今天，讓我們一起歡呼：中華民國，生日快樂！