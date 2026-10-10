籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席致詞。韓國瑜許下三願，一是「台灣安全」，以保護中華民國與民主、維護美台關係與兩岸和平為核心；二是「人民有錢」，盼平衡科技與傳產，基層皆能獲利；三是「民主萬歲」，大罷免非民主而是政治獵殺，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

韓國瑜說，今日他要許下三個願望，第一個願望「台灣安全」。聯合國193個會員國，有50個國家直接或間接捲入戰火，世界並不太平也不安全，ㄧ生所愛的人都在台灣島上，最美好回憶也在台灣，打拚目標也是維護台灣這塊土地，台灣不能發生戰爭，第一個願望就是維護台灣安全，但是台灣人心混亂，他身為立法院長時常心懷憂慮，小小台灣島上思想分歧，有一部分人想把台灣變成美國51州，有一部分人想把台灣變成日本第五大島，有一部分人想把台灣變成中國第31省，思想這麼混亂，各政黨領袖絕不能再火上加油，在國家認同、意識形態上只有一個目標就是化解分歧，集中心力，一起捍衛中華民國。

韓國瑜說，國家安全部分，問一個警校生「世界什麼最重要」會說「沒有治安沒有一切」；問師範學生「世界什麼最重要」則會說「沒有教育沒有一切」，但是身為政黨領袖，身為國家重要決策、政策的制定者和監督者，沒有安全沒有一切，覆巢之下無完卵，任何情況台灣安全永遠要擺在第一位。

韓國瑜說，安全怎麼做，到醫院，醫生希望照X光；到中醫診所，中醫師望聞問切。台灣安全怎麼望聞問切，做好四大目標就可鞏固台灣安全，呼籲全國同胞，全民捍衛保護中華民國；保護民主自由；維護好美台關係，1950年美國時任總統杜魯門下令第七艦隊保護台灣安全，70多年來我國國安跟美國非常重要，這騙不了人，有人懷疑美國，有人信任美國，有人喜歡美國，有人不喜歡美國，但是美國支持對台灣安全非常重要。

韓國瑜表示，維護兩岸和平，不管喜不喜歡，兩邊同文同種，有一萬個理由維護和平，沒有理由破壞和平，拜一樣的神佛，清明祭祖還有共同祖先，絕大多數人希望平安過日子，希望兩岸和平交流。有兩個維護、兩個保護，一定是台灣安全最重要的，保護中華民國，保護民主自由，維護美台關係，維護兩岸和平。

韓國瑜指出，第二個願望，中華民國115年生日許下人民有錢，今年上半年出口貿易一片長紅，看到牆壁在濕的時候，就知道明後天下雨，看到經濟景氣衝的時候，執政黨經濟官員要了解，不能讓台灣科技業笑哈哈，傳統產業苦哈哈，政府特別關切點要在傳統產業、觀光產業、文創、醫療以及農漁民基層，讓台灣產業均衡發展，人人能有賺錢致富的機會。

韓國瑜續指，第三個願望，許下民主萬歲，幾十年來把民主磚頭一面面砌上去，今年台灣是民主大牆，但不能破壞，當破壞民主大牆，就不是一塊塊，是整面牆會倒下。「愛護民主，守護民主」是朝野、全國同胞責任，但看到台灣民主已經發生裂痕，去年大罷免，所有反對黨立委被罷免，這不是民主，這是完全政治獵殺，今年又看到了，危機又出現了。

韓國瑜強調，立法院身為最高民意機構，通過三個法律案，行政院長不副署，憲法老師教憲法時不知道怎麼教，教到行政、總統、立法之間會變成負面教材。賴總統有政治潔癖，愛惜名聲、羽毛，都不喜歡貪汙、腐敗、亂搞，但是賴總統執政，如果沒有辦法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

韓國瑜表示，時間夠，希望賴總統、行政院長卓榮泰靜下來，就像前總統陳水扁講的一句話，「政治一定會衝突」，衝突、妥協、進步，現在發生衝突，行政、立法坐下來靜下心，有時間大家也有意願，坐下來解決妥協，讓台灣民主再次進步，對卓榮泰有信心 ，對在野黨配合度有信心，希望台灣民主繼續進步。