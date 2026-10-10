國慶請賴政府多唱國歌 翁曉玲：若不遵守憲法 將成摧毀憲政民主罪人

今天是雙十國慶，國民黨立委翁曉玲稍早在臉書發文表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰若執意不與民意、不與立法院同心同德，不遵守憲法義務，終將被中華民國人民與支持者唾棄與推翻，成為摧毀中華民國憲政民主的罪人，遺臭萬年。

翁曉玲表示，今天是雙十國慶 ，在此祝賀中華民國115年生日快樂，並緬懷辛亥革命武昌起義的先賢先烈，感恩他們拋頭露灑熱血，為推翻滿清、建立中華民國所作的努力。中華民國承擔了振興百年來積弱不振的中國 、復興中華文化的重要使命，是東亞第一個以民族、民權、民生之三民主義為核心的自由民主共和國。

翁曉玲表示，歷經了115年來有苦有淚、有笑有樂的歲月， 中華民國不只是居住在台澎金馬這塊土地上人民的中華民國，更是全世界海內外中國人寄予厚望的自由民主法治典範。中華民國有不可抹滅的歴史地位，有傲人的自由民主體制和經濟實力， 民進黨政府無須妄自菲薄自我矮化到只剩台灣。

翁曉玲指出，國旗歌中「創業維艱，緬懷諸先烈，守成不易，莫徒務近功」，請民進黨當權者賴總統、卓榮泰大聲多唱幾遍國旗歌。「你們若執意不與民意、不與立法院同心同德，不遵守憲法義務，終將被中華民國人民與支持者唾棄與推翻，成為摧毀中華民國憲政民主的罪人，遺臭萬年。」