國慶大會序幕暖場 國軍聯合樂儀隊演出博喝采

民國115年國慶大會今天在總統府前廣場舉行，娜麓灣樂舞劇團與屏東原鄉部落青年會以歌舞聲揭開序幕暖場，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「鼓號齊鳴慶雙十、攜手齊心衛家邦」為主題，呈現精彩的操槍技術，獲得全場喝采。

今年國慶大會以中華民國生日快樂為主題，活動分為序幕暖場、國慶典禮及主題表演3個階段，序幕暖場階段由娜麓灣樂舞劇團與屏東原鄉部落青年會打頭陣，透過歌舞展現對台灣的情感以及對土地深厚的連結。

國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「鼓號齊鳴慶雙十，攜手齊心衛家邦」為主題進行演出，樂隊演奏「迎風進行曲」、「信號曲」以及「科技台灣」等曲目，儀隊在樂音引導下，呈現靜止與行進間的各項槍法動作，展現隊員間的完美默契，並以勝利雙十隊形，為一年一度國慶獻上祝福。

莊敬高職以「T-CORE 台灣之心」為題，演出結合晶片、AI人工智慧等科技元素，呈現多元街舞風格，舞出新世代的活力朝氣；隨後登場的曉明女中管旗隊以星圖為主題，呈現「星圖璀璨、光耀雙十」意象，以管、樂、旗、舞帶來兼具聽覺與視覺的演出，演出曲目也融合校歌與生日快樂歌。

客家委員會以「八音行前路，台灣創新途」為主題，演出融合客家與現代流行音樂、舞蹈、劇場與土地意象，展現堅韌的生命力，大會主持人也以客語祝福中華民國生日快樂。

序幕暖場尾聲，由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊再次進場，屏障主席台，為序幕暖場劃下圓滿句點。