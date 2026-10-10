人在美國祝賀國慶 蔡英文盼台灣平安自由走向世界

前總統蔡英文今天透過臉書表示，今年國慶人在美國，雖然不在台灣，但仍在舊金山與許多台灣朋友一起慶祝，也感受到熟悉的台灣味。她感謝世界各地持續為台灣努力、為台灣交朋友的人，並祝福台灣平安、自由，繼續走向世界。

蔡英文近日赴美訪問，適逢今天雙十國慶，她透過臉書分享在美國舊金山與台灣朋友共同慶祝國慶的心情。

蔡英文表示，今年的國慶，她人在美國，雖然不在台灣，但在舊金山還是和許多台灣的好朋友一起慶祝，也感受到很熟悉的台灣味。

蔡英文說，有人很早就到美國打拚，也有人這幾年才在這裡落腳。大家在不同的領域努力、成家生活，也在自己的社區裡，讓更多人認識台灣。

她表示，現場也有不少長期關心台灣、支持台灣的美國朋友一起慶祝，看到大家因為台灣聚在一起，對她來說，是一件很溫暖的事情。

蔡英文指出，這些年，台灣一步一步走向世界，背後也有很多海外的台灣人，用自己的方式幫台灣交朋友；也有很多國際朋友，願意認識台灣、支持台灣。

蔡英文說，因此今天不管人在台灣，還是在世界的哪一個地方，都一起祝福家鄉。她也感謝所有在世界各地，繼續為台灣努力、為台灣交朋友的人，也祝福台灣平安、自由，繼續走向世界。