快訊

雙十好辣！美魔女胡文英穿「國旗比基尼」嗨喊：我是台灣人我驕傲

逼女友選「被砍死或性交」 陸軍士兵獲減輕刑責理由曝光

台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

聽新聞
0:00 / 0:00

人在美國祝賀國慶 蔡英文盼台灣平安自由走向世界

中央社／ 台北10日電
駐舊金山台北經濟文化辦事處7日舉行國慶酒會，前總統蔡英文驚喜現身。圖／聯合報系資料照
駐舊金山台北經濟文化辦事處7日舉行國慶酒會，前總統蔡英文驚喜現身。圖／聯合報系資料照

前總統蔡英文今天透過臉書表示，今年國慶人在美國，雖然不在台灣，但仍在舊金山與許多台灣朋友一起慶祝，也感受到熟悉的台灣味。她感謝世界各地持續為台灣努力、為台灣交朋友的人，並祝福台灣平安、自由，繼續走向世界。

蔡英文近日赴美訪問，適逢今天雙十國慶，她透過臉書分享在美國舊金山與台灣朋友共同慶祝國慶的心情。

蔡英文表示，今年的國慶，她人在美國，雖然不在台灣，但在舊金山還是和許多台灣的好朋友一起慶祝，也感受到很熟悉的台灣味。

蔡英文說，有人很早就到美國打拚，也有人這幾年才在這裡落腳。大家在不同的領域努力、成家生活，也在自己的社區裡，讓更多人認識台灣。

她表示，現場也有不少長期關心台灣、支持台灣的美國朋友一起慶祝，看到大家因為台灣聚在一起，對她來說，是一件很溫暖的事情。

蔡英文指出，這些年，台灣一步一步走向世界，背後也有很多海外的台灣人，用自己的方式幫台灣交朋友；也有很多國際朋友，願意認識台灣、支持台灣。

蔡英文說，因此今天不管人在台灣，還是在世界的哪一個地方，都一起祝福家鄉。她也感謝所有在世界各地，繼續為台灣努力、為台灣交朋友的人，也祝福台灣平安、自由，繼續走向世界。

國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

訪美演說 蔡英文：台灣貢獻世界決心 威脅難撼

蔡英文：威脅或脅迫不會動搖台灣為世界做出貢獻決心

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

相關新聞

國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話指出，針對先前落幕的川習二會，賴總統表示，我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

籲賴總統解決兩院對立 韓國瑜國慶許三願：別讓台灣被認為「假民主、真獨裁」

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席致詞。韓國瑜許下三願，一是「台灣安全」，以保護中華民國與民主、維護美台關係與兩岸和平為核心；二是「人民有錢」，盼平衡科技與傳產，基層皆能獲利；三是「民主萬歲」，大罷免非民主而是政治獵殺，賴清德總統執政若無法解決立法、行政兩院對立，未來名聲受到重大傷害，台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。

韓國瑜國慶脫稿批執政黨 莊瑞雄：生日蛋糕可分 人民感情不要分裂

立法院長韓國瑜今天國慶致詞，脫稿批評執政黨。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，韓國瑜許下「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三個願望，大家都支持，但國家慶典應該凝聚人民，不能講著講著，就把慶生會變成政治批鬥大會，大家等著切生日蛋糕，韓國瑜卻忙著切割國人，生日蛋糕可以分，人民感情不要分裂。

國慶大會 賴政府任內呂秀蓮首出席 黃國昌、陳水扁交談關心近況

今天是115年雙十國慶大會，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、前副總統陳建仁皆出席觀禮。值得注意的是，陳水扁與民眾黨主席黃國昌交談約一分鐘，據了解，黃國昌主要向陳水扁表達禮貌問候，並關心其近況。

賀115年國慶 韓國瑜：一路從破敗中走來 每一步都非常不容易

今為中華民國115年國慶，立法院長韓國瑜以國慶大會主席身分發表致詞。韓國瑜表示，中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步都走得非常不容易，回望115年的歲月山河，真正讓人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也就是最近這半個世紀。

洪孟楷：賴總統國慶談話如閣揆施政總報告 未解憲政爭議

今為雙十國慶，賴清德總統、立法院長韓國瑜均發表談話，其中賴總統以「山巔之城」作為主軸，韓國瑜則說不能「假民主，真獨裁」。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷說，韓國瑜點出憲政危機，民主不能只是口號，更不能「假民主，真獨裁」，遺憾賴總統談話讀起來像行政院長施政總報告，欠缺對當前最迫切憲政爭議的具體回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。