國慶前夕中共30機艦船台海周邊活動 國軍監控應處

今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話指出，針對先前落幕的川習二會，賴總統表示，我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

2026-10-10 11:08