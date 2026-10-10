徐欣瑩、鄭朝方國慶同台無互動 竹北市長參選人3強場內外較勁

新竹縣政府今舉行雙十國慶升旗典禮，藍綠縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方再度同台，2人全程零互動；鄭反而主動與縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘及藍營議員握手寒暄。竹北市長參選人也幾乎全員到齊，場內場外握手拜票，國慶典禮選舉味濃。

徐欣瑩今以立委身分出席升旗典禮，鄭朝方也以竹北市長身分上台，並與楊文科夫婦、張鎮榮、林思銘及多名藍營議員握手寒暄，但與徐欣瑩全程未互動。竹北市長選戰也同步較勁，國民黨吳旭智因具縣議員身分登台，民眾黨邱臣遠、民進黨曾聖凱則在台下穿梭拜票、與鄉親握手。

徐欣瑩致詞時將炮口對準中央執政的民進黨。她說，與林思銘在立法院看到中央執政黨「完全不遵守憲法」，立法院三讀通過的法案、預算可以不副署、不執行，遭立法院凍結的預算也能使用，因此更需要大家團結努力。

徐欣瑩接著肯定楊文科、張鎮榮帶領新竹縣發展，也喊出選戰主軸，呼籲讓新竹縣政治「陽光、廉能、乾淨、法治，而且有是非」，持續朝世界科技首都、世界客家首都，以及溫暖友愛、健康長壽的城市發展。

張鎮榮致詞時更直接替徐欣瑩催票。他表示，過去8年楊文科帶領新竹縣，已奠定穩定的建設基礎，未來仍要持續推動重大建設及福利政策，並呼籲現場民眾在11月28日九合一選舉，全力支持徐欣瑩及國民黨所有參選人，讓國民黨參選人高票當選。

楊文科致詞時也特別點名「今天我看到鄭朝方市長也到」，並細數自己任內財政、教育及重大建設成果。他表示，上任後推動開源節流與長期財政計畫，縣府總預算從最初286億元逐步增加，明年將達485億元，財政仍維持歲計賸餘；教育投資約占總預算4成，明年相關預算更達205億元。

楊文科也宣布，新竹縣「挺好孕」計畫原訂11月1日起實施，孕婦補助2萬元，因民眾反應熱烈，將追溯至今年1月1日，只要有產檢手冊證明即可申請；敬老愛心卡點數也將由500點增加至1000點，並逐步擴大至長照交通車、農會、診所及醫院使用。

重大建設方面，他提到延宕多年的台1線替代道路已動工，新竹縣總圖書館預計10月29日試營運，美術館也將動土。楊文科感性表示，這是自己卸任前最後一次雙十國慶升旗典禮，「但我的心還是在新竹縣」，未來仍會與鄉親一起為新竹縣發展努力。

民進黨竹北市長參選人曾聖凱在台下穿梭拜票、與鄉親握手。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方以竹北市長身分上台。記者黃羿馨／攝影

縣長楊文科致詞時特別點名「今天我看到鄭朝方市長也到」，並細數任內財政、教育及重大建設成果。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩致詞時將炮口對準中央執政的民進黨。記者黃羿馨／攝影

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方於典禮結束後與鄉親合影。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠也出席升旗典禮，並開直播與民眾互動。圖／邱臣遠團隊提供

國民黨竹北市長參選人吳旭智因具縣議員身分登台。記者黃羿馨／攝影