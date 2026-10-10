雙十升旗談國家認同 張麗善：中華民國是我們的國 台灣是我們的家

雲林縣政府今天慶祝雙十國慶日，上午在斗六棒球場舉辦升旗典禮及健走活動，上千民眾參與。縣長張麗善表示，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，希望大家能夠認同中華民國，也更加認識自己的國家。

升旗活動由雲林縣原住民族五團帶來融合多元文化的組曲表演揭開序幕，隨後由直排輪龍隊領頭，帶領民眾展開健走。

張麗善表示，每年雙十國慶舉辦升旗典禮，看見鄉親齊聚一堂，內心都非常感動，因為我們希望大家能夠認同中華民國，認識自己的國家。

她表示，我們常說，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根。因此，如何讓大家認識中華民國的歷史背景，並讓下一代重新認識、深入了解自己的國家是非常重要的事。

她提到，過去雲林縣是全台唯一沒有縣志的縣市，縣府歷經5年努力，完成縣志編纂，撰寫9志、總計710萬字，補上台灣地方志的最後一塊拼圖，也找回雲林人的尊嚴。她感謝專家學者及縣府團隊投入，讓雲林的歷史文化得以完整保存，傳承給下一代，對家鄉有更多的愛與關懷。

立委、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡表示，台灣面積約占全球萬分之三、人口約占千分之三，工業產品卻占全球3％，顯示台灣有許多在國際上發光的世界級實力。

她也希望，不只是台灣人，全體雲林人都能找到自己最閃耀的一面，持續努力、發揮所長。她祝福中華民國生日快樂，也期待雲林能像今天的國旗一樣冉冉升起，為所有雲林鄉親帶來正能量。

民政處長張庭魁表示，國慶升旗結合健走與食農教育，不僅凝聚縣民向心力，也讓民眾認識在地農特產品，為國慶增添健康、活力與地方特色。

雲林縣今舉辦國慶升旗健走活動，縣長張麗善（左二）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）與鄉親熱情互動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今舉辦國慶升旗健走活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今舉辦國慶升旗健走活動，縣長張麗善（左一）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）與鄉親熱情互動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善（左二）表示，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，希望大家能夠認同中華民國，也更加認識自己的國家。記者陳雅玲／攝影