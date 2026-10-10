盧秀燕提5個堅持守護中華民國 喊話賴總統參考蔡英文2點主張

台中市長盧秀燕今天主持台中市國慶升旗典禮，致詞中提出「5個堅持」，分別是堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先、堅持區域穩定；她受訪時表示，前總統蔡英文提出國家領導人要克制且重視經濟均衡，賴清德總統應該參考。

盧秀燕說，就任台中市長以來，每年元旦與國慶升旗，台中都會展示全國最大面的國旗，堅持愛國、堅持守護中華民國，今年更規畫5架無人機帶領國旗進場，因為中市府正在打造半導體和晶片外的另一座護國神山無人機產業；她執政8年，心中充滿感恩，要在卸任前報告這8年的成績單。

盧秀燕細數空汙改善、台中火力發電廠拆煤換氣、老人健保補助、雙十公車、國際會展中心、綠美圖、東豐快速道路、市政路延伸、超過萬戶社宅、中捷綠線完工藍線開工、購物節鍋烤節等建設與福利，指出台中是全國22縣市中唯一被連8年評選為幸福城市的都市。

盧秀燕表示，她是台中升格後第一任女市長，也是六都現任唯一女市長，施政理念是把台中當成家庭經營守護、把市民當成家人照顧，當初承諾做好做滿，一定說到做到；她的另一個理念是家和萬事興，台中是她的家，中華民國是大家的家，台中好台灣才會好，中華民國團結進步，台中才會繁榮興盛。

盧秀燕提出「5個堅持」，用台語說就是「有堅持」：堅持中華民國、堅持守護憲法、堅持民主自由、堅持民生優先以民為本、堅持區域穩定台海和平。她強調，不管自己的職位如何改變，這5個堅持都是堅定不移的信念。

盧秀燕會後受訪，被問及下一棒市政接任，表示當然希望台中繼續幸福下去，要達到這個目標有3個條件，第一是市民的努力，第二是市政團隊要更認真，第三是走對路選對人，選出1個好的市長來接棒，帶領城市向前走。

盧特別提到，蔡前總統日前出席史丹佛大學胡佛研究所的論壇演講，提出2個觀點，第一是國家領導人要克制，第二是要重視經濟均衡，不要富者愈富、貧者愈貧；她認為，蔡講得非常好，賴清德總統應該要參考。