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國慶驚喜彩蛋！疑騰雲無人機高空畫出巨大「雙十」航跡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
疑為中科院騰雲二號大型無人機（TU501）在今天國慶日，飛測時在空中完成「雙十」航跡圖樣，航迷驚喜。圖／擷取自Flightradar24
疑為中科院騰雲二號大型無人機（TU501）在今天國慶日，飛測時在空中完成「雙十」航跡圖樣，航迷驚喜。圖／擷取自Flightradar24

今日雙十國慶，中央山脈上空出現令人驚豔的「空中彩蛋」。有資深航空迷透過知名航班追蹤網站 Flightradar24 發現，疑由國家中山科學院研發自製的騰雲二號大型無人機（代號 TU501），今早從花蓮空軍基地執行飛行測試時，竟在中央山脈及南投埔里一帶的上空，精準畫出了一個極為清晰的 「雙十（十 十）」 慶典圖案。

據航迷追蹤資料顯示，該架騰雲二號無人機（註冊號 90-15801）自花蓮基地升空後，一路向西飛往中央山脈上方。在飛行測試過程中，無人機透過高度精密的導航定位與自動飛行控制系統，在空中進行多次精準的 90 度轉彎與路徑規畫，最終在航跡圖上完整構建出象徵國慶的雙十圖樣。

航迷將這段特殊的飛行軌跡截圖並分享至社交平台後，迅速引發熱烈討論。不少網友直呼：「太帥了！這是軍工技術與節日慶賀的完美結合」、「自動航線控制能力真的相當強悍」。

據了解，騰雲二號無人機為我國國造大型長滯空（MALE）無人機，具備優異的高空持續偵蒐與導航能力。軍方及中科院對此類飛行測試細節多保持低調，但這次在國慶日當天於天空「畫雙十」的精準航跡，無疑向外界展示了我國國產無人機優異的飛行控制與導航精準度，也為今年的國慶佳節增添了一道亮麗且科技感十足的高空話題。

疑為中科院騰雲二號大型無人機（TU501）在今天國慶日，飛測時在空中完成「雙十」航跡圖樣，航迷驚喜。圖／擷取自Flightradar24
疑為中科院騰雲二號大型無人機（TU501）在今天國慶日，飛測時在空中完成「雙十」航跡圖樣，航迷驚喜。圖／擷取自Flightradar24

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