執政、在野黨難和解 蔡壁如：修憲只是口號

總統蔡英文在國慶大典上呼籲在野黨齊力修憲，但東華大學教授施正鋒、民眾黨立委蔡壁如受訪時都批評，民進黨口是心非、不是真的想修憲。施正鋒更直言，對民進黨而言，修憲只是說說應付罷了，缺乏誠意的情況下，執政、在野根本不可能和解。蔡壁如更怒批，蔡英文對修憲的談話只想是把未來修憲失敗時的責任，推給在野黨。

修憲只是喊口號<

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施正鋒認為，對於完全執政的民進黨而言，「與在野黨和解沒有好處，也並非必要」，且民進黨對於憲政體制的論述本身也是「不清不楚」，在明確希望恢復聯立制、雙首長制的國民黨等在野黨面前，缺乏通盤考量的民進黨並沒有與在野黨和解可用的籌碼，「喊出要修憲也只是應付了事」。

此外，民眾黨曾提出 18 歲公民權、降低修憲門檻等修憲提案。蔡壁如直批民進黨「太消極了！」她說，民進黨至今對修憲沒有明確訴求、方向與目標，「讓人非常失望」，執政長達六年，修憲卻只是停留在喊口號的狀態，「沒有在演說中提出具體做法、或讓修憲通過的意思。」

蔡壁如也指控，「我個人認為這番談話是很不負責任的！」她解釋，民進黨透過喊口號表示想要修憲，「好像修憲沒過都是在野黨在搗蛋」、把修憲無法通過的錯全推給在野黨，她歎道，民進黨作為立院最大黨派行事消極。

內政混亂難服眾

施正鋒提到，民進黨之所以缺乏與在野黨和解的籌碼，也有一部分原因來自於其混亂的內政情況，尤其是在縣市升格的部分，「根本是亂搞」。蔡壁如也認為，在民進黨執政下「毫無財政紀律可言」，且竹竹合併「沒有用科學的方法來說服老百姓為什麼要升格」，實在難以服眾。

拿出內政再成績說話

至於持續推行轉型正義、維持促轉會運作的部分，施正鋒解釋，促轉會現在最大的工作內容就是移除國民黨黨產，過去和國民黨鬧得非常不愉快，雙方要和解實在很難，而且在全面執政的狀態下，除了修憲的高門檻外，民進黨原則上根本不需要理會在野黨，四個堅持實際上也根本是空話、無需在野黨的認同。

喊口號、尋求網軍支持已然成為民進黨與在野黨間的心結。蔡壁如無奈指出，民進黨內政不行，但用親綠側翼攻擊在野黨、聚集支持聲量是強項，就如蔡英文臉書上、關於社會住宅推動的貼文罵聲一片，反送中卻大受粉絲支持一樣。本次的「四個堅持」也是同理，只是舉出了「台灣人民內心的共識」、「用喊口號、民族意識賣亡國感，藉此保住政權。」

蔡壁如強調，治理國家不能只是喊口號，民進黨在內政上的崩壞、消極反應在很多法案上，如氣候變遷法、社會安全網、礦業法修法等，「民進黨都是喊一喊，然後都不做，老百姓就該原諒他」，尤其在社會住宅發包的部分，把地方政府的政績算在執政黨頭上等，都讓在野黨感到相當遺憾、失望。

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