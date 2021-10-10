國慶焰火在高雄 蔡總統：見證高雄嶄新面貌

睽違20年，國慶焰火重返高雄舉行，總統蔡英文出席致詞表示，經過20年努力，高雄已成為美好的宜居城市，也是南台灣科技走廊重要一環；國慶焰火在高雄，請大家見證高雄嶄新面貌。

2021國慶焰火今天晚上8時在高雄港海域施放，總統蔡英文、高雄市長陳其邁、立法院長游錫堃等人與代表台灣征戰東奧、帕奧選手們，以及防疫專家、醫護等抗疫英雄，均一同前往位於高雄港蓬萊港區棧庫群的主舞台前座位，欣賞焰火。

蔡總統致詞表示，睽違20年，國慶焰火再度來到高雄，經過20年來努力，高雄逐漸成長轉型，成為更美好、宜居的地方。

蔡總統說，高雄車站回到中軸線，捷運、輕軌等交通路網逐漸成形，還有衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等，讓高雄從工業大城成為文化觀光重鎮。

蔡總統表示，高雄在產業方面也很有進展，亞洲新灣區、橋頭科學園區等，半導體等高科技廠商競相進駐高雄，北串連南科、南串連屏科，形塑南台灣科技走廊，為台灣產業升級，也創造更多就業機會。

蔡總統強調，國慶焰火在高雄施放，也請大家見證，在歷任市長努力及現任市長陳其邁「緊緊緊」推動市政下，高雄如今的嶄新面貌。

蔡總統還說，台灣一起度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，進入振興階段，連假出門旅遊，請大家振興不忘防疫、防疫不忘振興，繼續落實防疫，也要強化觀光消費力道，振興經濟靠大家一起努力。

陳其邁致詞時感謝中央給高雄機會，展現高雄的美好；20年前國慶焰火首次在高雄舉行時，高雄港還是高牆聳立，看不到海，如今高雄從鐵鏽之城脫胎換骨，成為宜居城市；高雄的城市轉型，從來不是一路順風、「沿路唱歌」，而是逆風前進。

陳其邁說，感謝中央全力協助高雄市產業轉型升級，從橋頭科學園區、中油煉油廠轉型，到5G AIoT創新園區，打造高雄台南的科技走廊，推動高雄城市轉型發展的動力，一波接一波。最後他祝中華民國台灣生日快樂，國運昌隆。

2021國慶焰火閃耀高雄港，晚間7時30分許，高雄警方預估靠近主會場的駁二特區、海音館約7.6萬人，加上壽山、旗津、西子灣、鐵道園區等也有近6萬人，焰火施放範圍人潮逾13萬。記者劉學聖／攝影