閃耀高雄港 蔡英文、戴資穎揮拍啟動國慶焰火

2021年國慶焰火在高雄，蔡英文總統致詞表示，20年來高雄已一步一步逐漸成長、轉型，成為我們心目中更美好、更豐富、更宜居的城市。上個月高雄舊車站也回到城市中軸線，這20年來高雄捷運、輕軌、鐵路地下化，交通路網逐漸成形。三年前衛武營國家藝文中心終於落成。

工業大城成為文化、觀光的重鎮。蔡英文總統與羽球國手戴資穎和貴賓都手持羽球拍，一同揮動羽球拍啟動焰火，點燃焰火，象徵「羽」世界交朋友。

蔡英文表示，高雄歷經重要改變，亞洲新灣區、橋頭科學園區，招商成功，許多廠商要進駐。橋科往北串連路科、南科，往南串連屏東科技園區，將會創造更多更好的在地就業機會。國慶焰火選在高雄施放，就是要邀請大家來見證，高雄歷經歷任市長的努力，及高雄市長陳其邁緊緊緊的拼勁。高雄還加碼高雄券，印有戴資穎，今晚大家可欣賞美麗的焰火，大家也可多留在高雄走走，現在愛河還能搭乘熱氣球，高雄真的愈來愈美了，也提醒大家振興經濟別忘了做好防疫。

2021國慶焰火閃耀高雄港，晚間7時30分許，高雄警方預估靠近主會場的駁二特區、海音館約7.6萬人，加上壽山、旗津、西子灣、鐵道園區等也有近6萬人，焰火施放範圍人潮逾13萬。記者劉學聖／攝影

睽違21年後國慶焰火今晚在高雄港蓬萊商港施放，總統蔡英文專程南下，現場施放包括12、16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，施放範圍面寬超過3公里。記者劉學聖／攝影

2021國慶焰火閃耀高雄港，晚間7時30分許，高雄警方預估靠近主會場的駁二特區、海音館約7.6萬人，加上壽山、旗津、西子灣、鐵道園區等也有近6萬人，焰火施放範圍人潮逾13萬。記者劉學聖／攝影

2021國慶焰火閃耀高雄港，晚間7時30分許，高雄警方預估靠近主會場的駁二特區、海音館約7.6萬人，加上壽山、旗津、西子灣、鐵道園區等也有近6萬人，焰火施放範圍人潮逾13萬。記者劉學聖／攝影

蔡英文總統等人一同化身運動好手，揮動羽球拍，象徵「羽」世界交朋友。圖／高雄市政府提供

蔡英文總統等人一同化身運動好手，揮動羽球拍，象徵「羽」世界交朋友。圖／高雄市政府提供