國慶焰火倒數1.5小時 高雄壽山情人觀景台人潮太多禁止進入
暌違21年，國慶焰火今年回到高雄，一個半小時後將在高雄港區施放半小時焰火秀。今年因防疫狀況，僅開放2萬人進入觀賞座位區，但高雄市觀光局也同步公布15個焰火觀賞點，其中壽山情人觀景台已達人潮容留上限，於晚上6點開始已禁止民眾進入。
觀光局指出，壽山情人觀景台區域容量上限為700人，目前因達人留上限已禁止進入，目前壽山設有三個管制點，包括鼓山興隆路口、鼓山一路133巷、鼓山萬壽路等，後方的忠烈祠周邊場域較為寬廣，約可容納3000人，目前也已達容留人數上限8成。觀光局建議民眾可改搭乘輕軌前往C5站夢時代，在83期重劃公園欣賞壯麗焰火。
幸運抽中海景第一排的民眾陸續在下午5點後排隊進場。主舞台設有安檢區，因蔡英文總統將於晚上7點20分親臨現場，現場警力森嚴，周邊更調派不少鄰近縣市的警力支援，現場隨處可見非高雄市警察局的「禁止停車」管制牌，包括有南投縣政府警察局、台北市政府警察局等。
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