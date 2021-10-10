國慶焰火倒數1.5小時 高雄壽山情人觀景台人潮太多禁止進入

暌違21年，國慶焰火今年回到高雄，一個半小時後將在高雄港區施放半小時焰火秀。今年因防疫狀況，僅開放2萬人進入觀賞座位區，但高雄市觀光局也同步公布15個焰火觀賞點，其中壽山情人觀景台已達人潮容留上限，於晚上6點開始已禁止民眾進入。

觀光局指出，壽山情人觀景台區域容量上限為700人，目前因達人留上限已禁止進入，目前壽山設有三個管制點，包括鼓山興隆路口、鼓山一路133巷、鼓山萬壽路等，後方的忠烈祠周邊場域較為寬廣，約可容納3000人，目前也已達容留人數上限8成。觀光局建議民眾可改搭乘輕軌前往C5站夢時代，在83期重劃公園欣賞壯麗焰火。