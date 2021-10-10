迎接國慶焰火 警動員4600多人力、估午後人潮漸湧

2021國慶焰火今天晚上在高雄舉行，上午晴朗炎熱，各景區及交通場站尚未湧現明顯人潮。警方動員4600多名警、義交負責交通疏導、維安，衛生局也派員宣導防疫、保持距離。

高雄市警察局向中央社記者表示，今天共動員4600多名警、義交人力，主要負責交通管制、疏導及維安，成功路以西幾乎都是管制範圍，許多道路已設置安全護欄，避免人潮影響車道，發生危險。衛生局也表示，將派員到各觀賞點宣導防疫、保持距離。

這次國慶焰火觀賞點，除了主會場2萬席次外，市府也公布包括旗津沙灘、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、夢時代周邊、西子灣觀景平台等15個觀賞點。

但上午或許是太熱且距離施放焰火時間還早，高雄捷運、輕軌、渡輪等交通場站及15處觀賞景區尚未有明顯人潮聚集，15處觀賞景區約數百人，均預計午後才會陸續湧現人潮。

高捷公司表示，截至上午11時，輕軌運量約2300人次，捷運運量1萬8000人次，比上週日增2、3成。

高雄市輪船公司表示，前往旗津的渡輪，昨天約1萬9000人次，跟上週六相比，增約4000人次。上週日則約1萬6000人次，今天預計可創下近期人潮高峰。

高雄市觀光局公布的15處外圍觀賞焰火景區，包括哈瑪星鐵道園區、西子灣遊客中心、打狗英國領事館文化園區、旗津輪渡站周邊、旗津沙灘、星光水岸公園、旗津風車公園、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、國立中山大學、夢時代周邊、83期重劃公園、旗津漁港周邊、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、西子灣觀景平台等。

2021國慶焰火主會場觀賞區容留觀賞數從69萬降到2萬人，施放焰火發數近2萬發，12吋及16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，施放時間約30分鐘。