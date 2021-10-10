桃園國慶升旗 鄭文燦：相信更多國家會助台保持民主

桃園市政府今天上午在府前廣場舉行國慶升旗典禮，由桃園市長鄭文燦率領市府團隊出席。鄭文燦致詞表示，今年不管是防疫紓困、疫苗接種和經濟振興，大家的工作千頭萬緒，但幫市民服務是市府的責任，希望能為所有台灣人民提供堅定的民主，就算對岸不斷在灰色地帶給台灣帶來有形無形的軍事壓力，但台灣一定可以面對挑戰，也相信更多國家會協助台灣保持亞洲最有活力的民主。

鄭文燦表示，台灣創造亞洲非常有活力的民主政體，主權在民的意識已經深植人心，任何政府的施政，都必須要以民意為依歸，這也是共同的民主價值，這30年來的民主發展，也讓台灣的認同更清晰的植入每一個國民的心中，特別是年輕一代對生存的土地都有很深刻的認同。

鄭文燦說，桃園升格7年已經成為全台灣成長最快的城市，人口成長將近22萬人，各項指標不斷地提升，過去2年桃園也經歷空前未有的疫情和百年大旱，謝謝所有人在每一個防疫環節都盡心盡力，讓桃園防疫的成績可以得到信賴。

鄭文燦表示，目前疫苗還在接種當中，10月份會擴大接種範圍，預估桃園10月份人口覆蓋率就可以達7成，兩劑覆蓋率超過3成，此外市府也準備好振興活動，23萬份的好市乘雙券將在20日登記抽籤，桃園購物節也將在11月起跑，12周的活動天天抽電動機車、每周抽汽車一輛，相信能夠提升消費意願。