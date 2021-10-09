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基本工資明年調漲 835萬人健保費每月將多繳23到24元
明年基本工資調漲，月薪從現行的2萬4000元調升至2萬5250元、時薪從160元調漲至168元。健保保費的投保金額與基本工資連動，健保投保級距將從原本的47級降為46級，第一等級從基本工資為起步。衛福部社會保險司司長商東福表示，因應基本公司調漲，最低投保金額也會調高，明年起約有835萬人受影響，平均每一個月增加繳納23元到24元的健保費，每年將挹注健保60多億元的收入。
商東福表示，目前領有最低工資含眷屬的人數約293.8萬人，因應基本工資調漲，每人每月約增加20元健保保費，月薪2萬5251元到2萬5250元約有1.5萬人，因健保級距調整，從原本第三等級往下調，因此，每人每月反而會少付10元左右的保費。
整體因應基本工資調漲，健保投保級距會有所調整，商東福表示，會受到影響的族群包含，投保等級第六級的自營專業人士、投保等級第十二集的村里長。
他表示，村里長的投保金額將從原本的4萬100元調整為4萬2000元，大約有5萬人左右受影響，每人每月將多繳納29元健保費；自營專業人士大約有6000人，投保金額將從原本的3萬300元提高為3萬1800元，每人每月需多繳77元。
部分專門職業及技術人員等自行執業者方面，這類民眾約6000人，依規定最低以投保等級第6級投保，投保金額將從3萬300變成3萬1800元，由於保費必須100%自行負擔，每月須多繳77元。
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