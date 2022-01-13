2024選中正萬華拉下林昶佐？徐巧芯：機率很小

無黨籍立委林昶佐罷免案未過，有媒體人點名國民黨台北市議員徐巧芯2024年和林昶佐角逐中正萬華區立委。徐巧芯今天表示，她的首要目標就是今年議員連任，她當然希望更上一層樓，但她已經在選區台北市松山區信義區做了一些建設，若在完成前離開會不捨，希望能繼續在選區耕耘，要去中正萬華的機率很小。

徐巧芯今天接受媒體人黃光芹專訪。被問到被媒體人點名2024年拉下林昶佐，徐巧心說，她目前最重要的目標就是議員連任，以及今年輔選市長，立委選舉是2024年的事，更上一層樓、為更多人服務是每個從政者的權利，她會盡可能爭取，若有初選她會參加，但她的選區是松山信義，她對松信有感情，去中正萬華選的機率很小。

徐巧芯說，她在松信做很多建設，要一段時日才能看到成果，例如南松山計畫要2027年才能有成果，她捨不得在計畫完成前離開，希望能繼續在地，在選區裡努力，比起要不要當立委，她更在乎原來的選區有沒有持續經營，當中正萬華的立委不如當松信的議員。

國民黨接連在四公投及補選罷免兩役失利，徐巧芯說，兩次戰役選民態度極為不同，公投失利時選民很難過，但檢討聲浪不多，這次罷免補選失敗，黨主席朱立倫第一天沒出面，反而是派出文傳會說明，讓她很錯愕，支持者也情緒爆炸，她的辦公室電話被打爆，要求主席下台。

至於朱立倫提出擴大決策圈的想法，徐巧芯說，她同意這個做法，但要精密思考如何擴大，例如之後要打選戰，可以把全台灣分成幾個區域，讓各區域的重要領袖找可以信任的人共同推派代表，她認為新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕親自參加決策圈的難度高，因為他們要忙市政、連任，應該思考的是讓他們可以接受的代理人參加。

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