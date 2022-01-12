顏家南屯招待所違建案 中市府指圍牆等有自拆除

對於前立委顏寬恒家族的南屯招待所違建拆除進度，台中市都發局長黃文彬今天指出，目前由違建人自行拆除中，其中臨大同九街圍牆及建物等違建已拆除，市府持續監督中。

顏寬恒在參選台中市第2選區（沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區及霧峰區）立委補選期間，被爆出顏家在南屯區楓樹段817地號公保地興建招待所，且部分是違建及占用國有土地；另外，顏家在沙鹿及龍井交界的豪宅也有違建及占用國有地。

黃文彬今天出席台中市政府召開的有關北屯社宅預定地被指圖利財團說明記者會，會中被問及有關顏家違建拆除進度時指出，市府持續派員監督中。

對於顏家南屯招待所，黃文彬說，目前由違建人自行拆除中，都發局持續派員監督拆除進度。

他指出，根據都發局派員到場勘查追蹤，目前臨大同九街圍牆及建物、大門，以及合法建築物左側等違建已完成拆除，都發局會持續監督違建人拆除完畢；依照先前國產署中區分署於3日前往會勘時，當時違建人承諾會在2週時間拆除。

至於顏家在沙鹿、龍井交界的豪宅違建查報一案，黃文彬表示，目前由沙鹿區公所查報，界址不明部分，待財政部國有財產署中區分署檢附會勘紀錄後，如違反法令規定，將依規定查處。

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