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影／隨身戴媽祖項練？林靜儀：是老家紫南宮項鍊啦！

聯合報 / 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市第二選區新科立委林靜儀今天展開烏日、霧峰車隊謝票。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區新科立委林靜儀今天展開烏日、霧峰車隊謝票。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區新科立委林靜儀今天展開烏日、霧峰車隊謝票。林靜儀出發前被問及「戴媽祖項鍊？」她說「這不是媽祖，這是我參選以來就一直戴著、這是我老家竹山紫南宮土地公）項鍊啦！」還有鄭朝方送的祈福過的「無事牌」，冷冷的天氣，身上圍巾、頭巾也是支持者送的。

林靜儀說，土地公神像牌是提名之後，地方重要人士建議要去廟裡拜拜祈求，去的廟宇有些也蠻偏僻的，只要有人建議就去，這條土地公神像牌則是老家南投竹山紫南宮所祈求的，這塊無事牌是立委鄭朝方來助選時送的祈福過的無事牌，保佑平安無事，感謝各界的關心，將於行政事務告一段落回去還願，過年也一定回鄉拜拜。

她指出，她知道很多人都會到竹山紫南宮拜拜祈求發財金，她不清楚土地公有沒有管政治，但是這是大家的心意，選前到地方傾聽前輩的意見時，建議戴在身上，她就一路帶著，接下來把地方跟選辦的事務完成後，「過年前會回鄉還願拜拜。」

林靜儀也指出，除了無事牌，身上有許多東西也都是有人送的，比如在這冷冷的天氣，這條圍巾是支持者送的，昨天一整天謝票下來頭部也有點不舒服，就把之前支持者送的頭巾給戴上，謝謝大家對我的厚愛。

林靜儀 土地公 紫南宮

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