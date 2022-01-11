選前10天數據封關！林靜儀、顏寬恒聲量、好感度一次看

image source:FB/林靜儀、顏寬恒

文/朱涵瑜

台中第二選區立委補選宣告落幕，林靜儀8萬8752票領先顏寬恒的8萬0912票，根據選罷法規定，投票日前10日起，不得以任何方式發布相關民調資料，數據，而在選前的關鍵10天，藍綠雙方皆全力為自家候選人站台輔選，而林靜儀和顏寬恒在這10天的網路聲量和好感度是否出現變化？

選前倒數10天！綠營府院黨助攻林靜儀網路聲量衝出數波高點

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/12/30~2022/01/08）網路聲量趨勢圖來看，相關數據封關之後，林靜儀網路聲量隨著民進黨大咖現身站台出現好幾波高點，包括1月2日蔡英文總統親自到台中輔選，以及選前之夜蔡英文、賴清德正副元首齊現身，更是讓林靜儀的網路聲量衝至最高點，當天討論度達6萬4425筆，尤其是到了最後倒數幾天，府院黨傾全力幫忙，喊出將林靜儀送進立法院口號，使得林靜儀的熱議度的趨勢明顯穩定爬升。

選前頻遭負面爭議圍剿！顏寬恒「拚選票、回應疑慮」疲奔命兩頭燒

同樣地，顏寬恒在選前關鍵10天網路聲量上也出現好幾波高點，其中，和柯文哲的母親柯媽媽在台中巧遇，柯媽媽稱讚他做人實在，讓顏寬恒賺到不少討論度。不過，往後幾天顏寬恒對綠營圍剿「家族爭議事件」，再加上顏家祖墳遭疑違法，顏清標氣到住院就醫，結果又被外界懷疑住院的真實性，顏寬恒受訪時感嘆表示「誰會拿長輩健康做文章」，相較於林靜儀最後時刻全力衝高選票，顏寬恒在最後緊要關頭時刻，不僅要拜票、拉票，還要努力澄清解釋回應外界的疑慮。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



全黨猛力催票空戰+陸戰奏效！ 林靜儀選前關鍵10天好感度升



進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/12/30~2022/01/08）網路好感度觀察分析，林靜儀網路好感度比值拿下1.15的成績，除了空戰聲勢之外，也積極拓展陸戰實力，發揮「陸＋空」最大效應，讓她在中二選區橫掃五個票區，正面網路聲量也明顯高於負面評價。

反觀顏寬恒的網路好感度比值1.09，嚴格來說，成績也是相當不錯，但仍略落後林靜儀，主要的負面聲量來源主要還是來自於家族事件爭議；另外，柯文哲媽媽的巧遇支持，于北辰退黨顏寬恒批為了通告出賣靈魂等也引起負面聲量，讓不少網友對顏寬恒投以負面討論，而顏家兩代在當地經營30多年所累積的政治能量，在這一次補選中，面對民進黨陸空戰雙面夾擊之下，顏家似乎也被動搖到。資深媒體人黃暐瀚表示，選前綠營鋪天蓋地的抹黑顏寬恒，其實會影響到兩種人的投票意願，包括原本要投給顏寬恒的選民，看到相關負面新聞，反而會猶豫；另外一種人則是對藍綠雙方候選人都無既定印象，但看到綠媒的批評，最後會選擇投給林靜儀。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月30日至2022年01月08日。

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